Airbnb начала тестировать в приложении поиск с искусственным интеллектом: небольшой процент пользователей уже может описывать желаемую аренду обычными фразами — «дом у озера с камином и быстрым Wi‑Fi» — и получать релевантные варианты. Компания называет это шагом к «AI‑native experience» и планирует со временем распространить ИИ‑функции на весь цикл поездки; параллельно её чат‑ассистент для поддержки клиентов уже сейчас закрывает примерно треть запросов в США.

Что умеет ИИ-поиск Airbnb

Коротко о текущих возможностях и обещанных сценариях применения ИИ в поиске и поездках.

Поиск через естественный язык: описываете пожелания — ИИ подбирает объявления.

Вопросы про локацию и конкретные листинги: можно уточнить детали в диалоге.

Планирование поездки: компания говорит о расширении поиска на весь маршрут и сервисы вокруг брони.

Контекст важен: конкуренты в тревел‑сегменте давно пробуют похожие подходы — от персонализированных рекомендаций до генеративных подсказок в поиске у крупных игроков вроде Google и крупных онлайн‑агрегаторов. Для Airbnb это попытка увеличить конверсию и удержание — ИИ может упростить поиск и подтолкнуть пользователя к оплате быстрее.

Кто выигрывает и кто рискует проиграть — очевидно: путешественники получают удобство, Airbnb получает инструмент для роста выручки; в проигрыше могут оказаться мелкие хосты и листинги, которые зависят от точных ключевых слов и ранжирования — ИИ изменит правила видимости. Также появятся вопросы приватности, прозрачности ранжирования и ответственности за ошибки ИИ.

Airbnb планирует разворачивать функции шире в течение года; ключевой вопрос — насколько компания сохранит контроль у хостов над тем, как их объекты показываются, и как изменится модель оплаты за размещение в новой «диалоговой» поисковой реальности.



