На сегодняшний день ChatGPT имеет более 700 миллионов активных пользователей в неделю по всему миру. Это свидетельствует о популярности чат-бота с искусственным интеллектом. Он быстрый, точный и, что самое главное, доступен бесплатно. Однако единственная проблема, с которой часто сталкиваются пользователи ChatGPT, — это ненужные ограничения. Есть много вещей, которые чат-бот просто отказывается делать. Например, вы не можете искать торренты или получать информацию о них в чат-боте.

Что такое взлом или джейлбрейк ChatGPT?

Джейлбрейк (от англ. Jailbreak – «побег из тюрьмы», прим. ред.) ChatGPT — это процесс обхода встроенных мер безопасности и ограничений чат-бота с искусственным интеллектом. Взлом ChatGPT — нелегкая задача, но она выполнима. Джейлбрейк чат-бота с ИИ в основном заключается в вводе специальных команд, которые обманывают систему, заставляя ее игнорировать правила безопасности и работать за пределами своих ограничений.

Как выполнить джейлбрейк ChatGPT в несколько простых шагов?

Команды для джейлбрейка, которые вы найдёте ниже, могут работать не всегда, но их определенно стоит попробовать. Вы можете испытать удачу с этими командами для джейлбрейка ChatGPT: ChatGPT DAN Jailbreaks. Вы найдете множество подсказок для джейлбрейка по этой ссылке GitHub. Вот подсказки, которые предоставляет эта ссылка:

Подсказка DAN 6.0

Подсказка STAN

Подсказка DUDE

Подсказка Mongo Tom

Чтобы использовать эти подсказки, вам нужно открыть ChatGPT (Новый чат) и вставить текстовую подсказку. Это позволит сделать джейлбрейк ChatGPT.

Существует специальный субреддит для поиска подсказок ChatGPT Jailbreak. В этом субреддите пользователи делятся последними текстовыми подсказками для джейлбрейка, которые работают с текущими обновлениями.





Вы можете посетить субреддит и найти подсказку, которая подходит вам. Просто откройте этот субреддит и просмотрите последние сообщения. Вы найдете множество текстовых подсказок, которыми поделились пользователи. Некоторые из них могут подойти вам.

Это два лучших способа джейлбрейка ChatGPT в 2025 году. Если вам нужна дополнительная помощь, сообщите нам об этом в комментариях.