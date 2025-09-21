Пользователи iPhone по-разному восприняли масштабное обновление iOS 26. Новая система принесла переработанный интерфейс, дизайн Liquid Glass, новые рингтоны, улучшения Apple Intelligence и десятки доработок. Однако многие жалуются на баги и нестабильность работы, а часть пользователей считает установку обновления ошибкой.
В сети обсуждают, можно ли откатить систему обратно. Сделать это реально, но процесс сложный и сопряжён с рисками.
Что нужно знать перед откатом
На форумах, в том числе MacRumors, отмечают: чтобы вернуться, например, на iOS 18, понадобится резервная копия именно с предыдущей версии системы. Бэкап, созданный уже на iOS 26, не подойдёт. Более того, при восстановлении можно потерять все данные с устройства.
Как проходит процесс
По опыту пользователей, последовательность действий выглядит так:
- скачать нужную версию iOS в формате .ipsw через учётную запись разработчика;
- перевести устройство в режим жёсткой перезагрузки;
- выполнить восстановление системы и установить старую прошивку;
- поднять данные из архивной резервной копии.
Для опытных пользователей процедура выполнима. Но для большинства владельцев iPhone проще дождаться ближайшего обновления iOS 26 с исправлением ошибок.
Стоит ли откатываться
Технически откат возможен, но Apple официально его не поддерживает. Поэтому это решение остаётся рискованным, особенно для тех, кто не имеет опыта работы с прошивками. Остальным стоит либо потерпеть до релиза следующих патчей, либо использовать обновлённые возможности системы — от новых экранов блокировки до расширенных чатов.