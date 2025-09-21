Пользователи iPhone по-разному восприняли масштабное обновление iOS 26. Новая система принесла переработанный интерфейс, дизайн Liquid Glass, новые рингтоны, улучшения Apple Intelligence и десятки доработок. Однако многие жалуются на баги и нестабильность работы, а часть пользователей считает установку обновления ошибкой.

В сети обсуждают, можно ли откатить систему обратно. Сделать это реально, но процесс сложный и сопряжён с рисками.

Что нужно знать перед откатом

На форумах, в том числе MacRumors, отмечают: чтобы вернуться, например, на iOS 18, понадобится резервная копия именно с предыдущей версии системы. Бэкап, созданный уже на iOS 26, не подойдёт. Более того, при восстановлении можно потерять все данные с устройства.

Как проходит процесс

По опыту пользователей, последовательность действий выглядит так:





скачать нужную версию iOS в формате .ipsw через учётную запись разработчика;

перевести устройство в режим жёсткой перезагрузки;

выполнить восстановление системы и установить старую прошивку;

поднять данные из архивной резервной копии.

Для опытных пользователей процедура выполнима. Но для большинства владельцев iPhone проще дождаться ближайшего обновления iOS 26 с исправлением ошибок.

Стоит ли откатываться

Технически откат возможен, но Apple официально его не поддерживает. Поэтому это решение остаётся рискованным, особенно для тех, кто не имеет опыта работы с прошивками. Остальным стоит либо потерпеть до релиза следующих патчей, либо использовать обновлённые возможности системы — от новых экранов блокировки до расширенных чатов.



