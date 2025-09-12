Apple выпустит iOS 26 и iPadOS 26 в понедельник, 15 сентября. Обновление принесёт новый дизайн Liquid Glass, расширенные возможности настройки домашнего экрана, переработанное приложение «Камера», обновлённый «Телефон» и другие функции. Чтобы переход прошёл без проблем, стоит заранее подготовить устройство: проверить совместимость, освободить место, создать резервную копию и убедиться в готовности к установке.
Совместимость iOS 26
iOS 26 поддерживается на iPhone 11 и новее. В список входят модели:
- iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее)
Некоторые функции, связанные с Apple Intelligence, будут доступны только на iPhone 15 Pro и iPhone 16. На новые iPhone 17 система установится «из коробки».
Совместимость iPadOS 26
Обновление поддерживают:
- iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее), iPad Pro 11″ (все поколения)
- iPad Air (M2 и новее), iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad (A16), iPad (8-го поколения и новее)
- iPad mini (A17 Pro), iPad mini (5-го поколения и новее)
iPadOS 26 не получит только iPad 7-го поколения. Полный функционал доступен лишь моделям с чипами M1 и новее, а также iPad mini 7 с A17 Pro.
Освободите память
Для установки iOS 26 необходимо достаточно свободного места. Проверьте хранилище в меню «Настройки ➝ Основные ➝ Хранилище».
Что можно сделать:
- удалить неиспользуемые приложения;
- очистить кэш мессенджеров и соцсетей (например, WhatsApp, Facebook*);
- включить хранение оригиналов фото в iCloud, оставив на устройстве облегчённые копии;
- активировать автоматическую выгрузку редко используемых приложений.
Создайте архивную резервную копию
Перед установкой лучше иметь локальную копию данных, чтобы при сбое можно было восстановить устройство или вернуться к iOS 18.
На Mac:
- Подключите iPhone/iPad кабелем.
- Откройте Finder и выберите устройство.
- Вкладка «Основные» → «Создать резервную копию на этом Mac».
- При желании включите шифрование.
- Нажмите «Создать копию сейчас».
- В меню «Управление копиями» выберите резервную копию и архивируйте её.
На Windows:
- Подключите устройство к ПК.
- Откройте приложение Apple Devices.
- В разделе «Основные» выберите «Создать копию сейчас».
- По завершении откройте «Управление копиями» и заархивируйте сохранение.
Архивная копия защищена от перезаписи и пригодится при откате системы.
Установка iOS 26
Обновление выйдет 15 сентября примерно в 20:00 мск. Перед установкой:
- зарядите устройство хотя бы на 50 %;
- подключитесь к Wi-Fi;
- откройте «Настройки ➝ Основные ➝ Обновление ПО» и дождитесь загрузки.
Если не спешите, iOS 26 установится автоматически при подключении к компьютеру.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.