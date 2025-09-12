Apple выпустит iOS 26 и iPadOS 26 в понедельник, 15 сентября. Обновление принесёт новый дизайн Liquid Glass, расширенные возможности настройки домашнего экрана, переработанное приложение «Камера», обновлённый «Телефон» и другие функции. Чтобы переход прошёл без проблем, стоит заранее подготовить устройство: проверить совместимость, освободить место, создать резервную копию и убедиться в готовности к установке.

Совместимость iOS 26

iOS 26 поддерживается на iPhone 11 и новее. В список входят модели:





iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения и новее)

Некоторые функции, связанные с Apple Intelligence, будут доступны только на iPhone 15 Pro и iPhone 16. На новые iPhone 17 система установится «из коробки».

Совместимость iPadOS 26

Обновление поддерживают:





iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9″ (3-го поколения и новее), iPad Pro 11″ (все поколения)

iPad Air (M2 и новее), iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad (A16), iPad (8-го поколения и новее)

iPad mini (A17 Pro), iPad mini (5-го поколения и новее)

iPadOS 26 не получит только iPad 7-го поколения. Полный функционал доступен лишь моделям с чипами M1 и новее, а также iPad mini 7 с A17 Pro.

Освободите память

Для установки iOS 26 необходимо достаточно свободного места. Проверьте хранилище в меню «Настройки ➝ Основные ➝ Хранилище».





Что можно сделать:

удалить неиспользуемые приложения;

очистить кэш мессенджеров и соцсетей (например, WhatsApp, Facebook*);

включить хранение оригиналов фото в iCloud, оставив на устройстве облегчённые копии;

активировать автоматическую выгрузку редко используемых приложений.

Создайте архивную резервную копию

Перед установкой лучше иметь локальную копию данных, чтобы при сбое можно было восстановить устройство или вернуться к iOS 18.





На Mac:

Подключите iPhone/iPad кабелем. Откройте Finder и выберите устройство. Вкладка «Основные» → «Создать резервную копию на этом Mac». При желании включите шифрование. Нажмите «Создать копию сейчас». В меню «Управление копиями» выберите резервную копию и архивируйте её.

На Windows:

Подключите устройство к ПК. Откройте приложение Apple Devices. В разделе «Основные» выберите «Создать копию сейчас». По завершении откройте «Управление копиями» и заархивируйте сохранение.

Архивная копия защищена от перезаписи и пригодится при откате системы.

Установка iOS 26

Обновление выйдет 15 сентября примерно в 20:00 мск. Перед установкой:

зарядите устройство хотя бы на 50 %;

подключитесь к Wi-Fi;

откройте «Настройки ➝ Основные ➝ Обновление ПО» и дождитесь загрузки.

Если не спешите, iOS 26 установится автоматически при подключении к компьютеру.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.