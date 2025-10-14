Apple встроила систему Apple Intelligence прямо в Shortcuts, и одно это обновление меняет всё. Теперь ИИ можно использовать для анализа, суммаризации и преобразования данных внутри автоматизаций — без сторонних приложений.

Shortcuts давно считается одним из самых полезных инструментов Apple: он автоматизирует действия, управляет устройствами и сокращает рутину. С выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 возможности приложения значительно расширились. Теперь оно может, например, создавать alt-тексты, составлять планы питания из списка покупок или очищать текстовые расшифровки голосовых заметок.

Что изменилось

Новое действие Use Model добавляет Apple Intelligence как встроенный шаг внутри сценария. Оно позволяет ИИ обрабатывать контент на любом этапе цепочки: суммировать, искать информацию, редактировать текст. Один и тот же Shortcut теперь может вести себя по-разному в зависимости от контекста.

Например, если раньше автоматизация просто перемещала PDF-файл в «Заметки», теперь ИИ может извлечь из него основные тезисы и сохранить краткое резюме.

Shortcuts с Apple Intelligence теперь заменяют функциональность многих платных приложений: можно автоматически форматировать расшифровки диктовок, создавать описания изображений или превращать список продуктов в набор рецептов.





Как это работает

Функция Use Model выполняется тремя способами:

На устройстве. Самый быстрый и приватный вариант, хотя и с ограничениями по объёму задач.

Самый быстрый и приватный вариант, хотя и с ограничениями по объёму задач. Через Private Cloud Compute. Более мощный уровень, использующий защищённые серверы Apple — безопаснее, чем прямое обращение к ChatGPT.

Более мощный уровень, использующий защищённые серверы Apple — безопаснее, чем прямое обращение к ChatGPT. Через ChatGPT. Самый гибкий, но выводит данные за пределы экосистемы Apple.

Процесс одинаков для всех случаев: действие добавляется в сценарий, ему задаются инструкции, а результат передаётся следующему шагу. Так можно, например, записать голосовую заметку, расшифровать её с помощью Apple Intelligence, отредактировать текст и вставить в письмо — всё в одном запуске.

Пример: Shortcut «Food Replicator»

Shortcuts умеют не только работать с файлами и текстом, но и управлять «умным» домом — включать свет, менять температуру или отправлять уведомления. Один из сценариев, Food Replicator, использует Apple Intelligence для создания рецептов на основе списка продуктов.

Сценарий берёт список из «Напоминаний», передаёт его ИИ и получает подборку блюд с учётом имеющихся ингредиентов. Можно уточнить запрос — например, только итальянская кухня, только вегетарианские блюда или только завтраки. Shortcut возвращает набор рецептов и список недостающих продуктов.

Совместимость и ограничения

Apple Intelligence доступна на устройствах iPhone 15 Pro и новее, iPad Air и iPad Pro с M1 и выше, iPad mini с A17 Pro, а также на всех Mac с Apple Silicon. Старшие модели смогут установить новые версии систем, но без поддержки ИИ-функций.

Приватность остаётся ключевым фактором: облачная обработка Apple анонимна и защищена, но всё же требует доверия к удалённым серверам. Локальные модели безопаснее, однако менее мощные.

ИИ по-прежнему может ошибаться: упускать важные детали в суммаризации или менять смысл при переформулировке текста. Поэтому всегда стоит сверять результат с исходными данными — особенно в сценариях, где ИИ преобразует списки или финансовую информацию.

Follow Up — настройка без редактирования сценария

Новая функция Follow Up позволяет уточнять ответ прямо после генерации. Можно попросить Apple Intelligence сделать текст короче, изменить стиль или выбрать другую кухню — без изменения самого Shortcut. Это даёт возможность быстро корректировать результат и экспериментировать с вариантами.

Почему это важно

Shortcuts всегда был инструментом для автоматизации, объединяющим простоту и мощь. Встроенный Apple Intelligence не заменяет систему, а расширяет её возможности — добавляет ИИ-анализ, поиск и преобразование контента в существующие рабочие процессы.

Такое объединение делает автоматизацию более персональной и практичной. Apple делает ставку на «тихий» ИИ — помощника, встроенного в повседневные задачи, а не чатбота с показными функциями.

Apple Intelligence в Shortcuts уже экономит время: действия, требующие нескольких приложений, теперь выполняются одной командой. Это делает ИИ частью повседневной работы, не нарушая привычного ритма пользователя.