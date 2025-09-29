С выходом Xiaomi 17 Pro Max конкуренция на рынке смартфонов вышла на новый уровень. Устройство стало первым из поколения топовых Android-флагманов. На другой стороне баррикад — iPhone 17 Pro Max, главный смартфон Apple. Разбираемся, чем отличаются новинки и кто сильнее.

Дисплей и дизайн

Оба смартфона выполнены из стекла и алюминия. Apple в этот раз сделала ставку на более массивный алюминиевый корпус и впервые применила систему охлаждения с паровой камерой. Для защиты используется Ceramic Shield 2 с улучшенной стойкостью к царапинам. Экран — 6,9-дюймовый OLED с разрешением 2868×1320 пикселей и частотой 120 Гц.

Xiaomi предлагает LTPO AMOLED-панель того же размера с разрешением 1,5K, рекордной яркостью до 3500 нит и поддержкой DC-dimming. Поверх установлен защитный Xiaomi Shield Glass. Главная особенность — дополнительный 2,9-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц на задней панели рядом с блоком камер.

Производительность

iPhone 17 Pro Max получил новый чип A19 Pro, традиционно задающий высокую планку по скорости и энергоэффективности. В свою очередь, Xiaomi 17 Pro Max стал первым смартфоном с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. По тестам он практически догоняет A19 Pro. На практике оба устройства обеспечат топовый уровень в играх, многозадачности и энергоэффективности.

Автономность и зарядка

Преимущество здесь на стороне Xiaomi. Устройство комплектуется батареей на 7500 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. iPhone 17 Pro Max получил аккумулятор около 5088 мА·ч (точные данные не раскрываются), но Apple традиционно делает ставку на оптимизацию iOS. В итоге Xiaomi берет мощностью и скоростью зарядки, Apple — эффективностью.





Камеры

Флагман Apple оснащен тройным блоком камер по 48 Мп с акцентом на видео: поддержка ProRes RAW, расширенные инструменты стабилизации и цветопередачи. Xiaomi отвечает системой с тремя сенсорами по 50 Мп, разработанной совместно с Leica, включая 5-кратный перископ с увеличенной светосилой и сенсором. В теории Xiaomi выглядит сильнее в зум-съемке, но объективные выводы можно будет сделать после полноценных тестов.

Цена и выводы

Xiaomi 17 Pro Max в Китае стартует с отметки 4999 юаней (примерно 701 доллар) за версию 12/256 ГБ. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max начинается с 1199 долларов. Разрыв в цене почти 500 долларов играет значительную роль.

Таким образом, Xiaomi предлагает впечатляющий набор характеристик по агрессивной цене, тогда как Apple делает ставку на экосистему и стабильность. Выбор между ними будет зависеть от предпочтений: универсальность Android и более доступная цена или доведенная до блеска интеграция iOS.