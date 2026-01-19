2026 год обещает стать интересным для рынка смартфонов: производители готовят устройства с новыми технологиями — от гибких дисплеев до продвинутого ИИ. В этой статье — самые ожидаемые модели, которые могут задать стандарты ближайшего будущего.

Что нас ждет? Камеры с с еще большим зумом и лучшим качеством, сверхбыстрая зарядка, рекордная автономность и инновационные интерфейсы. На основе слухов, патентов и экспертных прогнозов мы составили список гаджетов, уже вызывающих ажиотаж как среди экспертов и инсайдеров, так и среди потенциальных пользователей.

Данные о смартфонах сформированы на основе инсайдерской информации. Конечные характеристики могут отличаться.

iPhone Fold

iPhone Fold — один из самых ожидаемых смартфонов 2026 года, который, по многочисленным инсайдам, может стать первым складным устройством в линейке Apple. Предполагается, что гаджет объединит фирменный дизайн с инновационной складной конструкцией: в разложенном виде он будет представлять собой почти бесшовный дисплей диагональю около 7,6 дюймов, а в сложенном — сохранит компактные габариты обычного смартфона. Ожидается, что устройство получит усовершенствованный чип A19 Bionic, продвинутую систему камер и поддержку Apple Pencil, расширяя границы мобильности и многозадачности.

Ключевыми особенностями iPhone Fold могут стать сверхпрочное гибкое стекло, оптимизированная версия iOS с поддержкой многооконного режима и увеличенная емкость аккумулятора с технологией быстрой зарядки. Аналитики предполагают, что Apple сделает ставку на премиальное исполнение и тесную интеграцию с экосистемой.





Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26, ожидаемый в начале 2026 года, станет новым флагманом компании с заметными технологическими улучшениями. Смартфон получит 6,3‑дюймовый AMOLED‑дисплей с частотой 120 Гц и будет работать на мощном чипсете — Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (первом 2‑нанометровом мобильном чипе), что обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Камерная система включит основной модуль на 50 Мп, ультраширокий на 12 Мп и телевик на 10 Мп с 3‑кратным зумом.

Устройство будет работать под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и расширенными функциями Galaxy AI для обработки фото и перевода звонков. Дизайн станет более лаконичным — с тонкими рамками, скругленными углами и обновленным блоком камер. Презентация запланирована на январь‑февраль 2026 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro — флагманский смартфон вышел в Китае в 2025, а в 2026 должен появиться в России. Он сочетает в себе высокую производительность, продвинутую фотосистему и необычный дизайн. Устройство оснащено 6,3‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 2656×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительным 2,7‑дюймовым LTPO AMOLED‑экраном на задней панели. Этот маленький дополнительный дисплей позволяет делать селфи на основные камеры, выводить уведомления и кастомные заставки. За быстродействие отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), дополненный до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ ПЗУ UFS 4.1.

Камера представлена тройной системой по 50 Мп: основной модуль Leica Light Hunter 950L с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и телеобъектив с 5‑кратным зумом. Фронтальная камера — тоже 50 Мп. Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой HyperOS 3, имеет защиту IP68 и выполнен в корпусе с матовым стеклом Dragon Crystal Glass в четырех цветовых вариантах.

Huawei Pura 90

Huawei Pura 90 — флагманский смартфон 2026 года, главный акцент в котором сделан на камерах. Устройство получит два 200‑Мп сенсора — основной (возможно, 1‑дюймовый с переменной диафрагмой) и перископический телеобъектив, а также систему обработки изображения XMAGE нового поколения.

Смартфон оснастят процессором Kirin 9030 с поддержкой 5G, дисплеем на 6,58 дюйма (в базовой версии) и аккумулятором емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой (100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной). Защита — стекло Kunlun нового поколения, ОС — HarmonyOS 6.0. Презентация ожидается весной 2026 года.

iPhone 17e

iPhone 17e — бюджетная модель Apple 2026 года, премьера которой ожидается весной. Смартфон сохранит компактный корпус с 6,1‑дюймовым OLED‑экраном (60 Гц, до 1200 нит) и одной камерой, но получит технологию Dynamic Island вместо «челки».

Внутри — процессор A19 (упрощенная версия), 8 ГБ ОЗУ, 128–512 ГБ встроенной памяти, 48‑мегапиксельная основная камера и 18‑мегапиксельная фронтальная (с поддержкой Center Stage). Аккумулятор — около 3961 мАч, зарядка 20 Вт. Защита IP68, поддержка 5G, Wi‑Fi 7, USB‑C.