2026 год обещает стать интересным для рынка смартфонов: производители готовят устройства с новыми технологиями — от гибких дисплеев до продвинутого ИИ. В этой статье — самые ожидаемые модели, которые могут задать стандарты ближайшего будущего.

Что нас ждет? Камеры с с еще большим зумом и лучшим качеством, сверхбыстрая зарядка, рекордная автономность и инновационные интерфейсы. На основе слухов, патентов и экспертных прогнозов мы составили список гаджетов, уже вызывающих ажиотаж как среди экспертов и инсайдеров, так и среди потенциальных пользователей.

Данные о смартфонах сформированы на основе инсайдерской информации. Конечные характеристики могут отличаться.

Содержание
1. iPhone Fold
2. Samsung Galaxy S26
3. Xiaomi 17 Pro
4. Huawei Pura 90
5. iPhone 17e

iPhone Fold

смартфон
Источник: https://orgcentr5.ru/

iPhone Fold — один из самых ожидаемых смартфонов 2026 года, который, по многочисленным инсайдам, может стать первым складным устройством в линейке Apple. Предполагается, что гаджет объединит фирменный дизайн с инновационной складной конструкцией: в разложенном виде он будет представлять собой почти бесшовный дисплей диагональю около 7,6 дюймов, а в сложенном — сохранит компактные габариты обычного смартфона. Ожидается, что устройство получит усовершенствованный чип A19 Bionic, продвинутую систему камер и поддержку Apple Pencil, расширяя границы мобильности и многозадачности.

Ключевыми особенностями iPhone Fold могут стать сверхпрочное гибкое стекло, оптимизированная версия iOS с поддержкой многооконного режима и увеличенная емкость аккумулятора с технологией быстрой зарядки. Аналитики предполагают, что Apple сделает ставку на премиальное исполнение и тесную интеграцию с экосистемой.


Samsung Galaxy S26

смартфон
Источник: https://www.ixbt.com

Samsung Galaxy S26, ожидаемый в начале 2026 года, станет новым флагманом компании с заметными технологическими улучшениями. Смартфон получит 6,3‑дюймовый AMOLED‑дисплей с частотой 120 Гц и будет работать на мощном чипсете — Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (первом 2‑нанометровом мобильном чипе), что обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Камерная система включит основной модуль на 50 Мп, ультраширокий на 12 Мп и телевик на 10 Мп с 3‑кратным зумом.

Устройство будет работать под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и расширенными функциями Galaxy AI для обработки фото и перевода звонков. Дизайн станет более лаконичным — с тонкими рамками, скругленными углами и обновленным блоком камер. Презентация запланирована на январь‑февраль 2026 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.

Xiaomi 17 Pro

смартфон

Xiaomi 17 Pro — флагманский смартфон вышел в Китае в 2025, а в 2026 должен появиться в России. Он сочетает в себе высокую производительность, продвинутую фотосистему и необычный дизайн. Устройство оснащено 6,3‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 2656×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительным 2,7‑дюймовым LTPO AMOLED‑экраном на задней панели. Этот маленький дополнительный дисплей позволяет делать селфи на основные камеры, выводить уведомления и кастомные заставки. За быстродействие отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), дополненный до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ ПЗУ UFS 4.1.

Камера представлена тройной системой по 50 Мп: основной модуль Leica Light Hunter 950L с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и телеобъектив с 5‑кратным зумом. Фронтальная камера — тоже 50 Мп. Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой HyperOS 3, имеет защиту IP68 и выполнен в корпусе с матовым стеклом Dragon Crystal Glass в четырех цветовых вариантах.

Huawei Pura 90

смартфон
Источник: https://quke.ru

Huawei Pura 90 — флагманский смартфон 2026 года, главный акцент в котором сделан на камерах. Устройство получит два 200‑Мп сенсора — основной (возможно, 1‑дюймовый с переменной диафрагмой) и перископический телеобъектив, а также систему обработки изображения XMAGE нового поколения.

Смартфон оснастят процессором Kirin 9030 с поддержкой 5G, дисплеем на 6,58 дюйма (в базовой версии) и аккумулятором емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой (100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной). Защита — стекло Kunlun нового поколения, ОС — HarmonyOS 6.0. Презентация ожидается весной 2026 года.

iPhone 17e

смартфон

iPhone 17e — бюджетная модель Apple 2026 года, премьера которой ожидается весной. Смартфон сохранит компактный корпус с 6,1‑дюймовым OLED‑экраном (60 Гц, до 1200 нит) и одной камерой, но получит технологию Dynamic Island вместо «челки».

Внутри — процессор A19 (упрощенная версия), 8 ГБ ОЗУ, 128–512 ГБ встроенной памяти, 48‑мегапиксельная основная камера и 18‑мегапиксельная фронтальная (с поддержкой Center Stage). Аккумулятор — около 3961 мАч, зарядка 20 Вт. Защита IP68, поддержка 5G, Wi‑Fi 7, USB‑C.

