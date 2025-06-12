Как заставить игроков возвращаться к игре на протяжении 10 лет? Многие студии потерпели неудачу в поиске ответа на этот вопрос, но Nintendo отлично решила эту задачку с помощью Mario Kart World.

Первая крупная эксклюзивная игра для Nintendo Switch 2 создана, похоже, специально для того, чтобы воспользоваться десятилетним успехом Mario Kart 8 Deluxe и вырваться в лидеры. Все в игре создано, чтобы как можно дольше сохранить этот импульс, от отличного нового режима выбывания до открытого мира, в котором нужно собирать предметы. Это бронированный автомобиль, усиленный слоями стали, призванными защитить его двигатель от неизбежных красных ракушек долгосрочной игровой службы, пока не закончится топливо Switch 2.

Хватит ли этого, чтобы завоевать золотой кубок после 10 лет испытаний? Вполне возможно. Mario Kart World предлагает отлаженные гонки, сильный многопользовательский потенциал и множество разблокируемых элементов, которые делают каждую игру интересной.

Надежные гонки

Хотя Mario Kart World добавляет в серию несколько важных новых компонентов, Nintendo остается очень близка к формуле своего предшественника. И кто может ее в этом винить? Я бы тоже следил за данными призраков Mario Kart 8 Deluxe, если бы пытался установить новый рекорд. World по-прежнему остается гоночной игрой с тремя кнопками, которая балансирует между казуальным весельем и высоким уровнем мастерства. Все дело в том, чтобы мчаться по тематическим трассам, осваивать искусство дрифта и справляться с хаосом, который создают предметы, меняющие круг.

Секрет успеха серии Mario Kart заключается в том, что победа — это не только опережение соперников. Это в равной степени игра по управлению опасных ситуациями. Победителями становятся те, кто умеет сохранять хладнокровие, когда их быстро подряд поражают снарядом и молнией. Они знают, что всегда есть способ вернуться в игру, если вести себя спокойно. World переводит эту идею на новый уровень, давая игрокам больше инструментов, которые помогут им восстановить импульс и вернуться в гонку.

Главным из новых трюков является добавление гриндинга и езды по стенам. Машины теперь могут использовать элементам декораций, такие как разделители дорог, тросы подвесных мостов и т. д., что дает им больше потенциальных точек ускорения, которые можно использовать во время гонки. В результате новые трассы World открывают перед игроками множество возможностей, делая больший акцент на смелых экспериментах для возвращения в гонку, а не на следовании правилам дорожного движения.

Это изменение сопровождается новой техникой: заряженным прыжком. Удерживая кнопку дрифта, не касаясь джойстика, игроки могут зарядить прыжок и отпустить ее, чтобы подпрыгнуть в воздухе. Это позволит им ездить по стене, добираться до рельсов, до которых по-другому не добраться, или даже уклоняться от летящих предметов с правильным расчетом времени. Это отличная идея, которая принесет пользу высококвалифицированным игрокам, стремящимся стать еще более конкурентоспособными, но ее реализация немного отталкивает случайных игроков. Я часто случайно вхожу в дрифт, когда хочу прыгнуть, поскольку оба действия привязаны к одному и тому же триггеру. Учитывая, что даже на одном Joy-con есть так много неиспользуемых кнопок, немного странно видеть, что две основные функции дублируются.

Режим нокаута

Практически все основные режимы из прошлых игр серии возвращаются в этом суперразмерном продолжении. Режим Grand Prix остается центром игрового процесса, так как его четыре гонки идеально подходят для многопользовательских сессий. Режимы Versus, такие как Balloon Battle, добавляют немного разнообразия для тех, кто хочет соревнований, хотя на момент запуска они ограничены только восемью аренами. Самые опытные игроки по-прежнему могут стремиться к рекордам в Time Trials и делиться своими результатами в Интернет. Уже одно это является полным набором для данного жанра.

Однако явной звездой шоу является новый режим Knockout Tour. Привнося в Mario Kart неоспоримую привлекательность игр в жанре «королевская битва», новое дополнение представляет собой гонку для 24 игроков, которая проходит по шести картам в одном непрерывном испытании. Самые медленные игроки выбывают в конце каждой трассы, и в финальном круге остаются четыре игрока. Это чрезвычайно напряженное дополнение, которое делает каждый момент гонки еще более важным.

Именно благодаря этому режиму и открытой карте мира, которая его делает возможным, я нахожу один недостаток в дизайне World. Существует 32 новых трассы, которые немного неравномерны. Это означает, что иногда приходится проезжать круг по скучной прямой трассе, чтобы добраться до уровня с интересной тематикой, который игроки действительно хотели бы увидеть.

Возьмем, к примеру, DK Spaceport. Новый уровень является изюминкой пакета, поскольку он отправляет игроков по извилистой трассе, окружающей пришвартованный космический корабль. Этот путь полон препятствий, которые напоминают оригинальную Donkey Kong, включая механическую обезьяну, которая бросает бочки на одном из прямых участков. В режиме Grand Prix этому предшествует двухкруговой заезд по нескольким невзрачным шоссе, которые переносят игроков из предшествующего уровня с тематикой каньона на более стандартное шоссе, ведущее к трассе.

Свободное перемещение, навсегда

Nintendo идет еще дальше с самой амбициозной функцией игры: свободное перемещение. В любой момент в главном меню можно нажать кнопку «плюс», чтобы попасть в полностью открытый мир. Я получаю неограниченный доступ не только к трассам, но и к пространствам между ними, которые мы только представляем себе в играх Mario Kart. В первый раз это кажется настоящим волшебством, который позволяет мне по-настоящему оценить, сколько деталей Nintendo вкладывает в пространства, на которые я едва успеваю взглянуть во время гонок. Лучше всего это видно в Crown City, городской гоночной трассе в Grand Prix, которая в режиме свободного перемещения представляет собой густо заселенный город с множеством деталей.

Это также впечатляющая визуальная демонстрация возможностей аппаратного обеспечения Nintendo Switch 2. Невероятно, что можно проехать от одного конца карты до другого за 10 минут без единой загрузки, при этом проезжая по полностью функциональным гоночным трассам. Да, есть некоторые «швы», когда взлетаю высоко в воздух и замечаю под собой легкое появление объектов, но это не умаляет того, как много я могу увидеть, когда смотрю на мир ярких цветов, бегающих животных и картов, мчащихся по шоссе.

Опыт свободного перемещения за пределами чистого художественного восхищения скуден. В мире в больших количествах разбросаны три основных предмета для сбора. На каждой трассе есть набор панелей с вопросительными знаками, по которым нужно проехать, в мире спрятаны труднодоступные монеты Peach, а в P-Switches можно найти сотни гоночных испытаний. Последние составляют большую часть того, чем занимаются игроки, играя в одиночку, принимая небольшие испытания, которые обычно сводятся к достижению какой-то финишной черты или сбору восьми синих монет.

Это странное решение, учитывая, что World наполнен более существенными разблокируемыми элементами в других местах. Завершение кубков Grand Prix приносит новых персонажей, и есть множество картов, которые можно заработать со временем, собрав достаточно монет во всех режимах. Есть также огромное количество скинов персонажей, которые можно разблокировать, но их можно заработать, только собирая мешки с едой по всему миру.

Nintendo хочет, чтобы вы чувствовали, что это игра, в которую можно играть 10 лет, и она немного переусердствовала, чтобы достичь этой цели. Но она не станет той игрой, которая поглощает все свободное время и внимание игроков. Это будет как запуск партии пасьянса на телефоне — комфортная игра, к которой хочется периодически возвращаться. В этом и заключается неоспоримая привлекательность Mario Kart.