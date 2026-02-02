Разработчик Respawn Entertainment объявил о прекращении поддержки Apex Legends на Nintendo Switch. Версия игры для этой консоли будет полностью закрыта летом 2026 года.

Apex Legends изначально вышла в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а до Nintendo Switch добралась в 2021 году. Теперь же студия предупредила, что спустя несколько сезонов поддержка Switch-версии завершится окончательно.

Как сообщили разработчики, 29-й сезон станет последним обновлением Apex Legends для Nintendo Switch. Начиная с 30-го сезона, игра продолжит выходить только на Nintendo Switch 2. С 4 августа 2026 года Apex Legends больше нельзя будет запустить на оригинальной Nintendo Switch. До этой даты игроки смогут продолжать играть, участвовать в матчах и получать награды в обычном режиме.

Покупка внутриигровой валюты будет доступна вплоть до закрытия серверов. Respawn уточнила, что игроки, которые затем перейдут на версию для Nintendo Switch 2, сохранят доступ к своему текущему балансу Apex Coins.

Hey legends, we want to share an important update about Apex Legends on the Nintendo Switch.



Season 29 will be the final update for Apex Legends on Nintendo Switch. Future seasons of Apex Legends will continue to be available on Nintendo Switch 2.



— Starting August 4, 2026… — Apex Legends (@PlayApex) January 30, 2026

Хотя в Apex Legends поддерживается кросс-прогресс между платформами, это правило не распространяется на валюту, приобретённую или заработанную на Switch. Apex Coins, полученные на Nintendo Switch, остаются привязанными к экосистеме Nintendo. При этом предметы, купленные за эту валюту, будут доступны и на других платформах — ограничение касается только самих монет.





Таким образом, игрокам на Switch, у которых остались Apex Coins, придётся либо потратить их до 4 августа 2026 года и перейти на другую платформу, либо обновиться до Nintendo Switch 2, чтобы сохранить баланс.

Respawn также подчеркнула, что Apex Legends продолжит быть доступной на всех остальных поддерживаемых платформах. По словам студии, развитие контента и технической базы игры направлено на обеспечение максимально качественного игрового опыта.

Разработчики отдельно поблагодарили Nintendo за вклад в развитие Switch 2, отметив, что новая консоль предлагает отличный портативный опыт для Apex Legends. Также студия выразила признательность сообществу Nintendo, которое поддерживало игру с самого первого дня, и пригласила игроков продолжить путь уже на Nintendo Switch 2.