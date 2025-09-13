Каждый сентябрь Apple обновляет линейку смартфонов, и вместе с этим возникает вопрос: стоит ли обновляться? В 2025 году компания представила три модели — базовый iPhone 17, сверхтонкий iPhone Air и флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Pro-версии не стали революцией в дизайне, но получили практичные улучшения, которые подойдут определённым категориям пользователей.





Для тех, кто хочет мощь без лишнего веса

После двух лет экспериментов с титаном Apple возвращается к алюминию. Новый материал делает корпус легче, лучше отводит тепло и позволяет выпускать яркие цвета.

Кроме того, в iPhone 17 Pro и Pro Max появилась система охлаждения с паровой камерой. Это должно помочь смартфонам справляться с нагрузками при играх и записи видео, где прошлые модели заметно грелись.





Для тех, кому важна автономность

Оба флагмана получили увеличенные аккумуляторы:

iPhone 17 Pro: 3 988 мА·ч (SIM) или 4 252 мА·ч (eSIM);

iPhone 17 Pro Max: до 5 088 мА·ч (eSIM).

Apple заявляет: Pro Max на eSIM обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео — на два часа больше, чем iPhone 16 Pro Max.





Для любителей фото и видео

Ключевое обновление — новая 48-Мп телефотокамера с 4-кратным оптическим зумом. Теперь все три модуля (широкий, ультраширокий и теле) имеют одинаковое разрешение 48 Мп, что обеспечивает стабильное качество при переключении.

Добавлены ProRes RAW-видео до 120 к/с и поддержка Apple Log 2. Даже презентацию Apple в этом году снимали на iPhone 17 Pro (с профессиональным оборудованием, разумеется).





Фронтальная камера тоже обновилась: 18 Мп с мультиформатной съёмкой — кадры для разных соотношений сторон без переворота устройства.

Для тех, кто хочет яркий дизайн

Apple редко экспериментирует с цветами Pro-серии, но в этом году добавила Cosmic Orange. Кроме того, остаются классические Silver и Deep Blue.

Для тех, кто всегда берёт топ

Если нужен лучший iPhone — выбор очевиден: Pro или Pro Max.

iPhone 17 Pro: 6,3″ дисплей, удобнее в руке.

iPhone 17 Pro Max: больший экран и рекордная автономность.

Функционально оба устройства идентичны, выбор зависит от предпочтений в размере.

Кому можно обойтись без Pro

Не всем нужен флагман. Для мессенджеров, соцсетей и видео хватит обычного iPhone 17. Он получил тот же чип A19 и улучшенный дисплей.

Тем, кто ценит ультратонкий корпус, подойдёт iPhone Air — всего 5,64 мм толщиной. Он скорее продолжает традицию iPod touch, чем соперничает с Pro-линейкой.