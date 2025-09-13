iphone 17 pro 1 2048x1380 1
Каждый сентябрь Apple обновляет линейку смартфонов, и вместе с этим возникает вопрос: стоит ли обновляться? В 2025 году компания представила три модели — базовый iPhone 17, сверхтонкий iPhone Air и флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Pro-версии не стали революцией в дизайне, но получили практичные улучшения, которые подойдут определённым категориям пользователей.


Содержание
1. Для тех, кто хочет мощь без лишнего веса
2. Для тех, кому важна автономность
3. Для любителей фото и видео
4. Для тех, кто хочет яркий дизайн
5. Для тех, кто всегда берёт топ
6. Кому можно обойтись без Pro

Для тех, кто хочет мощь без лишнего веса

После двух лет экспериментов с титаном Apple возвращается к алюминию. Новый материал делает корпус легче, лучше отводит тепло и позволяет выпускать яркие цвета.

Кроме того, в iPhone 17 Pro и Pro Max появилась система охлаждения с паровой камерой. Это должно помочь смартфонам справляться с нагрузками при играх и записи видео, где прошлые модели заметно грелись.


Для тех, кому важна автономность

Оба флагмана получили увеличенные аккумуляторы:

  • iPhone 17 Pro: 3 988 мА·ч (SIM) или 4 252 мА·ч (eSIM);
  • iPhone 17 Pro Max: до 5 088 мА·ч (eSIM).

Apple заявляет: Pro Max на eSIM обеспечивает до 39 часов воспроизведения видео — на два часа больше, чем iPhone 16 Pro Max.


Для любителей фото и видео

Ключевое обновление — новая 48-Мп телефотокамера с 4-кратным оптическим зумом. Теперь все три модуля (широкий, ультраширокий и теле) имеют одинаковое разрешение 48 Мп, что обеспечивает стабильное качество при переключении.

Добавлены ProRes RAW-видео до 120 к/с и поддержка Apple Log 2. Даже презентацию Apple в этом году снимали на iPhone 17 Pro (с профессиональным оборудованием, разумеется).


Фронтальная камера тоже обновилась: 18 Мп с мультиформатной съёмкой — кадры для разных соотношений сторон без переворота устройства.

Для тех, кто хочет яркий дизайн

Apple редко экспериментирует с цветами Pro-серии, но в этом году добавила Cosmic Orange. Кроме того, остаются классические Silver и Deep Blue.

Для тех, кто всегда берёт топ

Если нужен лучший iPhone — выбор очевиден: Pro или Pro Max.

  • iPhone 17 Pro: 6,3″ дисплей, удобнее в руке.
  • iPhone 17 Pro Max: больший экран и рекордная автономность.

Функционально оба устройства идентичны, выбор зависит от предпочтений в размере.

Кому можно обойтись без Pro

Не всем нужен флагман. Для мессенджеров, соцсетей и видео хватит обычного iPhone 17. Он получил тот же чип A19 и улучшенный дисплей.

Тем, кто ценит ультратонкий корпус, подойдёт iPhone Air — всего 5,64 мм толщиной. Он скорее продолжает традицию iPod touch, чем соперничает с Pro-линейкой.

