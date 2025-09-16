За последний месяц мир eSIMs сделал огромный шаг вперед: сначала Google запустил в США линейку Pixel 10, поддерживающую только eSIM, а затем Apple расширила регионы, в которых для iPhone 17 была доступна только eSIM.

Последнее особенно важно, поскольку новый ультратонкий iPhone Air поддерживает исключительно eSIM не зависимо от региона продажи. Поскольку все больше телефонов с каждым годом используют только eSIM, многие компании в относительно скором времени и вовсе откажутся от физической SIM-карты.





Что это за новый (или старый) стандарт SIM-карты? Какова история этой SIM-карты и какие телефоны поддерживают только eSIM и в каких регионах?

История появления SIM-карты и влияние Apple

Первая SIM-карта была изготовлена в 1991 году немецкой компанией Giesecke+Devrient и была размером с кредитную карту. Современный форм-фактор небольших SIM-карт, которые могут поместиться в телефонах, возник благодаря mini SIM, выпущенной в 1996 году, которая широко использовалась в телефонах со съемными батареями до появления iPhone.





Неизбежное будущее, связанное только с eSIM, — это не единственное достижение Apple в области технологии SIM-карт, поскольку в 2010 году компания открыла эру micro SIM с iPhone 4. Поскольку телефоны продолжали уменьшаться в размерах, а при проектировании телефонов важно грамотно использовать каждый сантиметр внутреннего пространства устройства, SIM-карта также неизбежно уменьшалась.

Потом появилась следующая версия — nano SIM. Появившаяся всего через два года после micro SIM, она была стандартом в большинстве современных телефонов на протяжении последних тринадцати лет. Однако, учитывая историю SIM-карт, будущее, связанное только с eSIM, кажется неизбежным.





Что такое eSIM и каковы его преимущества?

eSIM впервые появилась на телефонах всего через два года после nano SIM. Впервые представленный в марте 2016 года, первый телефон линейки Pixel 2 с поддержкой eSIM появился всего через 18 месяцев.

Это положило начало эре eSIM, или встроенной SIM-карты. Проще говоря, технология SIM-карт встроена в сам телефон, а не используется для доступа к сети с помощью физической SIM-карты. Это означает, что вам будет легко добавить еSIM-карту, когда вы путешествуете, меняете оператора связи или вам нужны две SIM-карты на одном телефоне.





Последнее является главной причиной существования eSIM: большинство телефонов могут хранить до восьми встроенных SIM-карт, хотя одновременно могут быть активны только две SIM-карты (будь то обе физические, обе eSIM или их комбинация).

Почему это может быть важно? Если вы часто посещаете какую—либо страну — отпуск или командировка — возможно, вам понадобится местный номер телефона. Аналогичным образом, вы также можете решить, что хотите использовать один из лучших еSIM-сервисов для роуминга, например Airalo или Holafly. Вместо того чтобы искать местную SIM—карту сразу после приземления или запасной телефон для использования этой запасной SIM—карты, вы можете добавить их все в телефон и включать по мере необходимости.

Проблемы eSIMs

Если на вашем телефоне включена поддержка eSIM, это самый удобный способ переключаться между разными телефонными номерами или сетями операторов.

Тем не менее, если у вас не установлена eSIM-карта или вы купили новый телефон, использование eSIM-карты будет более затруднительным, чем перемещение физической SIM-карты между телефонами, по крайней мере, в ближайшем будущем. К сожалению нельзя было передавать eSIM—данные между разными телефонами. Их нужно запрашивать у оператора сотовой связи.

Android 16 и iOS 26 упрощают передачу eSIM-данных между телефонами, даже при смене платформы. Несмотря на то, что некоторые операторы связи требуют, чтобы вы связывались с ними — будь то по юридическим или другим причинам, — перевод eSIM станет более удобным.

Однако активировать eSIM по-прежнему намного сложнее, чем физическую версию карты. Некоторые операторы требуют, чтобы вы использовали их приложение или каналы поддержки для запроса нового eSIM, в то время как другие предлагают более простую интеграцию, позволяя настроить и активировать eSIM непосредственно на вашем телефоне.

Какие телефоны поддерживают только eSIM и в каких регионах?

Вот полный список всех телефонов и стран, которые продаются без поддержки физической SIM-карты. Большинство телефонов по-прежнему используют nano-SIM-карту наряду с eSIM, хотя некоторые телефоны в Азии не поддерживают глобальный стандарт eSIM.

Телефоны в Китае требуют дальнейшего рассмотрения, поскольку iPhone Air — это первый телефон, поддерживающий стандарт eSIM в Китае.

Производитель Модель смартфона Релиз Регион eSIM Apple iPhone Air 19.09.2025 Во всех странах Apple iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max 19.09.2025 Бахрейн

Канада

Гуам

Япония

Кувейт

Мексика

Оман

Катар

Саудовская Аравия

Объединенные Арабские Эмираты

США

Виргинские острова США Google Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL 28.08.2025 США Apple iPhone 16e 28.02.2025 США

Пуэрто-Рико

Япония Apple iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max 20.09.2024 США

Пуэрто-Рико

Япония Apple iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max 22.09.2023 США

Пуэрто-Рико

Япония Apple iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max 16.09.2022 США

Пуэрто-Рико

Япония Motorola Razr 2020 06.02.2020 Весь мир

Одно из ключевых преимуществ iPhone 17 Pro, поддерживающего только eSIM

Как вы можете видеть, Motorola первой выпустила телефон с поддержкой eSIM еще в 2020 году, но из-за высокой цены и уникального форм-фактора он не особо впечатлил покупателей, как Apple, которая выпустила модель с поддержкой eSIM спустя два года.

В этом году поддержка eSIM станет еще более эффективной. Наряду с iPhone Air, поддерживающим только eSIM, Apple также сообщила, что iPhone 17 Pro, поддерживающий только eSIM, оснащен аккумулятором большей емкости.

Это первый случай, когда компания добилась ощутимых преимуществ от использования телефона с поддержкой только eSIM, и другие производители телефонов неизбежно последуют этому примеру. Это также означает, что в будущем пользователи смогут рассчитывать на ощутимые преимущества телефонов, работающих только с eSIM, и даже увеличение времени автономной работы, вероятно, станет выгодным компромиссом.

Почему iPhone Air и iPhone 17 Pro важны для развития eSIM.

Ощутимое преимущество дополнительного времени автономной работы того стоит, особенно с учетом того, что eSIMs становятся намного удобнее по всему миру.

iPhone Air — особенно важное устройство в контексте будущего, в котором будут использоваться только eSIM. Это первый шаг Apple в мир ультратонких устройств, который, вероятно, продолжится с выпуском iPhone Fold в следующем году.

Многим операторам в настоящее время не хватает технологий для поддержки eSIMs, в то время как у других есть методы, которые скорее разочаровывают, чем радуют клиентов. Тем не менее, iPhone Air — это настолько масштабный проект, что операторы связи будут торопиться или разрабатывать планы по решению этих проблем, тем более что многие из лучших телефонов, вероятно, последуют примеру Air в ближайшие годы.