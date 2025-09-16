За последний месяц мир eSIMs сделал огромный шаг вперед: сначала Google запустил в США линейку Pixel 10, поддерживающую только eSIM, а затем Apple расширила регионы, в которых для iPhone 17 была доступна только eSIM.
Последнее особенно важно, поскольку новый ультратонкий iPhone Air поддерживает исключительно eSIM не зависимо от региона продажи. Поскольку все больше телефонов с каждым годом используют только eSIM, многие компании в относительно скором времени и вовсе откажутся от физической SIM-карты.
Что это за новый (или старый) стандарт SIM-карты? Какова история этой SIM-карты и какие телефоны поддерживают только eSIM и в каких регионах?
История появления SIM-карты и влияние Apple
Первая SIM-карта была изготовлена в 1991 году немецкой компанией Giesecke+Devrient и была размером с кредитную карту. Современный форм-фактор небольших SIM-карт, которые могут поместиться в телефонах, возник благодаря mini SIM, выпущенной в 1996 году, которая широко использовалась в телефонах со съемными батареями до появления iPhone.
Неизбежное будущее, связанное только с eSIM, — это не единственное достижение Apple в области технологии SIM-карт, поскольку в 2010 году компания открыла эру micro SIM с iPhone 4. Поскольку телефоны продолжали уменьшаться в размерах, а при проектировании телефонов важно грамотно использовать каждый сантиметр внутреннего пространства устройства, SIM-карта также неизбежно уменьшалась.
Потом появилась следующая версия — nano SIM. Появившаяся всего через два года после micro SIM, она была стандартом в большинстве современных телефонов на протяжении последних тринадцати лет. Однако, учитывая историю SIM-карт, будущее, связанное только с eSIM, кажется неизбежным.
Что такое eSIM и каковы его преимущества?
eSIM впервые появилась на телефонах всего через два года после nano SIM. Впервые представленный в марте 2016 года, первый телефон линейки Pixel 2 с поддержкой eSIM появился всего через 18 месяцев.
Это положило начало эре eSIM, или встроенной SIM-карты. Проще говоря, технология SIM-карт встроена в сам телефон, а не используется для доступа к сети с помощью физической SIM-карты. Это означает, что вам будет легко добавить еSIM-карту, когда вы путешествуете, меняете оператора связи или вам нужны две SIM-карты на одном телефоне.
Последнее является главной причиной существования eSIM: большинство телефонов могут хранить до восьми встроенных SIM-карт, хотя одновременно могут быть активны только две SIM-карты (будь то обе физические, обе eSIM или их комбинация).
Почему это может быть важно? Если вы часто посещаете какую—либо страну — отпуск или командировка — возможно, вам понадобится местный номер телефона. Аналогичным образом, вы также можете решить, что хотите использовать один из лучших еSIM-сервисов для роуминга, например Airalo или Holafly. Вместо того чтобы искать местную SIM—карту сразу после приземления или запасной телефон для использования этой запасной SIM—карты, вы можете добавить их все в телефон и включать по мере необходимости.
Проблемы eSIMs
Если на вашем телефоне включена поддержка eSIM, это самый удобный способ переключаться между разными телефонными номерами или сетями операторов.
Тем не менее, если у вас не установлена eSIM-карта или вы купили новый телефон, использование eSIM-карты будет более затруднительным, чем перемещение физической SIM-карты между телефонами, по крайней мере, в ближайшем будущем. К сожалению нельзя было передавать eSIM—данные между разными телефонами. Их нужно запрашивать у оператора сотовой связи.
Android 16 и iOS 26 упрощают передачу eSIM-данных между телефонами, даже при смене платформы. Несмотря на то, что некоторые операторы связи требуют, чтобы вы связывались с ними — будь то по юридическим или другим причинам, — перевод eSIM станет более удобным.
Однако активировать eSIM по-прежнему намного сложнее, чем физическую версию карты. Некоторые операторы требуют, чтобы вы использовали их приложение или каналы поддержки для запроса нового eSIM, в то время как другие предлагают более простую интеграцию, позволяя настроить и активировать eSIM непосредственно на вашем телефоне.
Какие телефоны поддерживают только eSIM и в каких регионах?
Вот полный список всех телефонов и стран, которые продаются без поддержки физической SIM-карты. Большинство телефонов по-прежнему используют nano-SIM-карту наряду с eSIM, хотя некоторые телефоны в Азии не поддерживают глобальный стандарт eSIM.
Телефоны в Китае требуют дальнейшего рассмотрения, поскольку iPhone Air — это первый телефон, поддерживающий стандарт eSIM в Китае.
|Производитель
|Модель смартфона
|Релиз
|Регион eSIM
|Apple
|iPhone Air
|19.09.2025
|Во всех странах
|Apple
|iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
|19.09.2025
|Бахрейн
Канада
Гуам
Япония
Кувейт
Мексика
Оман
Катар
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
США
Виргинские острова США
|Pixel 10
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL
|28.08.2025
|США
|Apple
|iPhone 16e
|28.02.2025
|США
Пуэрто-Рико
Япония
|Apple
|iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
|20.09.2024
|США
Пуэрто-Рико
Япония
|Apple
|iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
|22.09.2023
|США
Пуэрто-Рико
Япония
|Apple
|iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
|16.09.2022
|США
Пуэрто-Рико
Япония
|Motorola
|Razr 2020
|06.02.2020
|Весь мир
Одно из ключевых преимуществ iPhone 17 Pro, поддерживающего только eSIM
Как вы можете видеть, Motorola первой выпустила телефон с поддержкой eSIM еще в 2020 году, но из-за высокой цены и уникального форм-фактора он не особо впечатлил покупателей, как Apple, которая выпустила модель с поддержкой eSIM спустя два года.
В этом году поддержка eSIM станет еще более эффективной. Наряду с iPhone Air, поддерживающим только eSIM, Apple также сообщила, что iPhone 17 Pro, поддерживающий только eSIM, оснащен аккумулятором большей емкости.
Это первый случай, когда компания добилась ощутимых преимуществ от использования телефона с поддержкой только eSIM, и другие производители телефонов неизбежно последуют этому примеру. Это также означает, что в будущем пользователи смогут рассчитывать на ощутимые преимущества телефонов, работающих только с eSIM, и даже увеличение времени автономной работы, вероятно, станет выгодным компромиссом.
Почему iPhone Air и iPhone 17 Pro важны для развития eSIM.
Ощутимое преимущество дополнительного времени автономной работы того стоит, особенно с учетом того, что eSIMs становятся намного удобнее по всему миру.
iPhone Air — особенно важное устройство в контексте будущего, в котором будут использоваться только eSIM. Это первый шаг Apple в мир ультратонких устройств, который, вероятно, продолжится с выпуском iPhone Fold в следующем году.
Многим операторам в настоящее время не хватает технологий для поддержки eSIMs, в то время как у других есть методы, которые скорее разочаровывают, чем радуют клиентов. Тем не менее, iPhone Air — это настолько масштабный проект, что операторы связи будут торопиться или разрабатывать планы по решению этих проблем, тем более что многие из лучших телефонов, вероятно, последуют примеру Air в ближайшие годы.