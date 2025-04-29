Яндекс анонсировал начало работ над программной платформой для гуманоидных роботов. В перспективе компания не исключает и запуск собственного производства таких машин. Проект стал одним из первых, кто получил поддержку нового внутреннего инвестиционного фонда Yet Another Tech Fund, созданного для развития научных и технологических инициатив сотрудников компании.

Изначально «Яндекс» сосредоточится на разработке программного обеспечения, обеспечивающего базовую подвижность роботов-гуманоидов в реальной среде. Речь идёт об алгоритмах, которые позволят машине уверенно ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить турникеты, поднимать и переносить грузы.

Эти задачи станут первым шагом к созданию полноценных автономных роботов. В будущем «Яндекс» планирует взять на себя весь цикл: от разработки софта до проектирования и производства роботов, что позволит максимально адаптировать платформу под конкретные задачи и быстрее вывести продукт на рынок.

Где это будет происходить

Работа над проектом идёт внутри подразделения Yandex B2B Tech — того самого, что курирует проекты беспилотного транспорта. Команда уже сформирована, активно идёт набор новых специалистов. Сейчас инженеры разрабатывают операционную систему для управления базовыми модулями робота, а следующим этапом станет тестирование в реальных условиях.

Почему ставка на гуманоидов

Главное преимущество человекоподобных роботов — отсутствие необходимости в перестройке инфраструктуры. Они могут работать там же, где работают и люди: на складах, в офисах, в торговых центрах и даже в жилых зданиях. Среди возможных сценариев — логистика внутри помещений, патрулирование объектов, помощь клиентам и сотрудникам компаний.

Что стоит за проектом

Новая инициатива финансируется фондом Yet Another Tech Fund, который в 2025 году получит 330 миллионов рублей с возможностью увеличения. Подать заявку на финансирование может любой сотрудник «Яндекса». В компании подчёркивают, что фонд создан для поддержки инженерной инициативы внутри экосистемы.

Кто ещё работает над гуманоидной робототехникой

Мировой рынок гуманоидных роботов только начинает формироваться, но развивается стремительно. По данным Fortune Business Insights, в 2024 году его объём составит $3,28 млрд, а к 2032 году вырастет до $66 млрд.

В 2023 году компания Apptronik представила робота Apollo, предназначенного для работы на складах. В 2024-м Boston Dynamics показала новую версию Atlas с возможностью планирования сложных движений. Аналогичные проекты развивают Meta*, Tesla, а также российские компании Промобот и AlfaRobotics.

По словам экспертов, в России сейчас активно развиваются и промышленные, и сервисные роботы, а также роботизированные платформы для медицины, логистики, образования и обороны. Однако большинство проектов всё ещё находятся на этапе прототипов, а рынок сталкивается с проблемами импортозамещения, нехваткой специалистов и ограниченным финансированием.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.