В заявлении для РБК представители «Яндекса» сообщили о предоставлении бесплатного доступа к «Алисе», работающей на базе продвинутой языковой модели YandexGPT 5 Pro. Ранее использование этой версии «Алисы» обходилось пользователям в 100 руб. ежемесячно.

YandexGPT 5 Pro представляет собой передовую разработку «Яндекса» в области больших языковых моделей. Она интегрирована в отдельный веб-сайт, мобильные приложения «Алисы» и браузер компании для Android. Бесплатно теперь доступны следующие функции, ранее требовавшие оплаты:

Режим аргументации;

Поиск информации в интернете с использованием нескольких источников;

Обработка локальных файлов в форматах DOC, DOCX, PDF и TXT;

Создание изображений с помощью модели YandexART 2.5

Представитель компании отметил, что этот шаг направлен на расширение аудитории и привлечение пользователей, которые в настоящее время используют конкурирующие сервисы, такие как DeepSeek.

Среди ключевых преимуществ нейросети «Яндекса» выделяют ее высокую эффективность при работе с русским языком и качественное выполнение специализированных задач. Кроме того, в периоды высокой нагрузки «Алиса» не прекращает работу, как это может происходить с DeepSeek, а переключается на упрощенную модель Yandex GPT 5 Lite. Валерий Стромов отметил, что в будущем компания рассматривает возможность внедрения новых способов монетизации.





Платная подписка продолжает существовать и предоставляет дополнительные преимущества. Например, с ней «Алиса» сохраняет информацию о пользователе и учитывает контекст в своих ответах, зная об интересах, предпочтениях и других особенностях. Также подписчики получают доступ к самым мощным нейросетям «Яндекса» даже во время пиковых нагрузок, возможность создания образовательных игр, детских сценариев на основе «Яндекс Учебника», диалоговый тренажер английского языка и Live-режим, позволяющий «Алисе» анализировать происходящее через камеру устройства.