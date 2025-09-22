Сегодняшний день оказался насыщенным анонсами смартфонов. Утром Xiaomi подтвердила, что представит серию Xiaomi 17 уже 25 сентября. Новинки будут построены на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который дебютирует завтра.

Vivo назначила дату презентации своей серии X300 на 13 октября. Вслед за этим Oppo официально объявила о запуске флагманской линейки Find X9, который состоится 16 октября.

Главный директор по продуктам Oppo Пит Лау подтвердил, что серия Find X9 выйдет и на глобальный рынок, хотя точные сроки международного релиза пока не названы. Смартфоны Oppo Find X9 и Vivo X300 будут работать на недавно представленном чипе MediaTek Dimensity 9500. Кроме того, Oppo выпустит ColorOS 16 уже 15 октября, за день до мероприятия, а новые смартфоны будут поставляться с этой прошивкой «из коробки». Среди первых устройств с новой системой окажется и OnePlus 15.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал в Weibo изображение модуля камеры Find X9 Pro. Модуль выполнен в форме скругленного квадрата и включает три объектива с логотипом Hasselblad.





По утечкам, Find X9 Pro получит основной 50 МП сенсор Sony LYT-828, сверхширокоугольный модуль Samsung JN5 на 50 МП и телеобъектив Samsung HP5 на 200 МП. Таким образом, Oppo отказывается от двойной 50 МП системы телефото, применявшейся в Find X8 Pro, в пользу одного датчика более высокого разрешения.

Экран смартфона станет первым в мире, использующим панель Tianma «1nit bright», с пиковой яркостью до 3600 нит.





Версия Find X9 Pro с поддержкой спутниковой связи уже успела засветиться в бенчмарке AnTuTu, набрав 4 045 997 баллов.