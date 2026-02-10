Компания Tecno сообщила, что официально представит смартфоны серий Camon 50 и Pova 8 в рамках выставки MWC 2026, которая пройдёт в Барселоне с 2 по 5 марта.

На мероприятии Tecno планирует сосредоточиться на демонстрации практичных ИИ-устройств, связанной экосистемы на базе искусственного интеллекта, а также новых форм и дизайнов с упором на ИИ. Серия Camon 50, которая является флагманской линейкой компании в области мобильной съёмки, по заявлению Tecno, предложит «революционный опыт фотографии». Речь идёт об умном распознавании сцен, улучшенной обработке изображений и большей творческой свободе для пользователей.

Помимо возможностей камеры, смартфоны Camon 50 получат набор практичных функций на базе ИИ, которые будут полезны не только для создания контента, но и для повседневных задач. Tecno обещает более интеллектуальный и комплексный пользовательский опыт.

Серия Pova 8, в свою очередь, ориентирована на баланс между производительностью и внешним видом. Эти смартфоны, по словам компании, объединят выразительный дизайн, высокую автономность и стабильную повседневную работу. Линейка рассчитана на пользователей, которым важны надёжность и современный стиль.

Также в рамках MWC Tecno покажет ноутбуки, планшеты и умные аксессуары, а кроме того — ряд концептуальных разработок и технологических прототипов. Они должны продемонстрировать видение компании будущего мобильной съёмки, взаимодействия с устройствами и форм-факторов гаджетов.



