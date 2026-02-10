Ожидается, что Xiaomi представит в ближайшем будущем два новых устройства: субфлагманский смартфон Redmi K90 Ultra и компактный планшет Redmi K Pad 2. До официального анонса появилась утечка, согласно которой оба устройства будут оснащены динамиками с аудионастройкой от Bose.

Серия Xiaomi Redmi K90 дебютировала в октябре 2025 года и включала модели Redmi K90 и K90 Pro Max. Одной из ключевых особенностей линейки стала аудиосистема с настройкой Bose. В частности, K90 Pro Max получил 2.1-канальную акустику с сабвуфером, разработанную при участии Bose. Теперь новая утечка указывает на то, что подобное аудиорешение появится и в других устройствах Redmi.

По информации инсайдера Smart Pikachu, и Redmi K90 Ultra, и Redmi K Pad 2 будут оснащены динамиками с настройкой Bose. При этом K90 Ultra может получить систему из трёх динамиков. Напомним, что именно K90 Ultra, как ожидается, станет самой продвинутой моделью в линейке K90.

Согласно утечкам, смартфон будет ориентирован на высокую производительность: ему приписывают разогнанный чипсет MediaTek Dimensity 9500, встроенный вентилятор охлаждения, аккумулятор ёмкостью около 8 500 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Redmi K Pad 2, в свою очередь, должен стать компактным планшетом с 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью примерно 9 000 мА·ч.





Ожидается, что планшет дебютирует в Китае в первой половине 2026 года. Для сравнения, предыдущее поколение — Redmi K Pad — на международном рынке вышло под названием Xiaomi Pad Mini. Поэтому не исключено, что Redmi K Pad 2 также появится за пределами Китая, но под другим брендом.