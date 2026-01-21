Red Magic назначила глобальный запуск игрового смартфона Red Magic 11 Air на 29 января 2026 года в 12:00 UTC. Международная версия получит ту же аппаратную платформу, что и китайская модель, включая чипсет Snapdragon 8 Elite и батарею ёмкостью 7000 мАч с активной системой охлаждения.

Red Magic 11 Air оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц

29 января откроются предзаказы с объявлением мировых цен, полные продажи стартуют позже

Смартфон весит 207 граммов при толщине 7,85 мм и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт

Международная версия повторит китайскую начинку

Red Magic недавно представила Red Magic 11 Air в Китае, расширив линейку игровых смартфонов более тонкой и доступной моделью. Компания подтвердила первые детали о глобальном выпуске устройства.

Международная версия будет использовать те же компоненты, что и китайский вариант. В комплектацию входят чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и батарея ёмкостью 7000 мАч. Телефон сохраняет активную систему охлаждения, важную для игровой производительности и предотвращения термотроттлинга во время продолжительных или требовательных сессий.

Дата запуска и особенности релиза

Red Magic назначила время глобального запуска на 29 января в 12:00 UTC. Исходя из обычной схемы выпуска компании, эта дата вряд ли станет началом прямых продаж. Ожидается, что она обозначит открытие предзаказов и объявление мировых цен. Полная розничная доступность обычно следует позже.

Характеристики дисплея и процессора

Red Magic 11 Air (китайская модель) оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K в 2688 × 1216 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления 144 Гц и частоту опроса касаний до 960 Гц. Экран предлагает 10-битную глубину цвета, 100-процентное покрытие цветовой гаммы DCI-P3, ШИМ-диммирование на 2592 Гц и DC-диммирование.





Смартфон работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite 3 нм с графическим процессором Adreno 830. Доступны конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.1. Программная платформа основана на Android 16 с оболочкой RedMagic OS 11, устройство поддерживает две SIM-карты.

Камеры и дополнительные функции

Камерная система включает основной датчик на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей и фронтальную камеру на 16 мегапикселей под дисплеем. Среди других функций — встроенный сканер отпечатков, стереодинамики с двумя интеллектуальными усилителями мощности, поддержка 5G NSA и SA, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS с поддержкой L1 и L5 плюс GLONASS, NFC и порт USB Type-C.

Телефон имеет размеры 163,82 × 76,54 × 7,85 мм, весит 207 граммов и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт для батареи на 7000 мАч.