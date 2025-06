E3 уже давно ушла в прошлое, однако дух ее все еще жив и чувствуется в июне каждого года. Предстоящая неделя будет насыщенной на презентации видеоигр, так как в ближайшие дни нас ждут Summer Game Fest, Xbox Games Showcase и другие стримы. Теперь можно добавить еще одну обязательную для просмотра презентацию в свой список: PlayStation State of Play.

4 июня Sony предоставит фанатам важную информацию о том, что ждет PS5, в рамках масштабной трансляции. Это отличная новость, потому что вторая половина года для компании пока что остается загадкой, за исключением двух-трех крупных игр. Что еще ждет владельцев PS5 в этом году?

Когда пройдет

PlayStation State of Play пройдет 4 июня, всего за день до запуска Nintendo Switch 2. По предварительным данным продлится презентация больше 40 минут. Это делает его скорее полноценной трансляцией, чем коротким шоу, предназначенным для презентации нескольких ключевых игр.

Как посмотреть

Если вы хотите посмотреть шоу в прямом эфире, вы сможете посмотреть его на канале PlayStation в YouTube. И не волнуйтесь, если пропустите его: сразу после завершения на сервисе будет доступно видео по запросу.

Чего ожидать от PlayStation State of Play в июне 2025 года

Sony не дает четких сведений о том, что именно будет показано на этот раз. В своем блоге, анонсирующем трансляцию, компания сообщает лишь, что будут представлены игры для PS5 от разработчиков со всего мира. PlayStation VR2 не упоминается, поэтому не стоит ожидать появления новых VR-игр. Так что же, вероятно, будет показано? Учитывая, что Death Stranding 2: On the Beach должен выйти в конце этого месяца, мы не удивимся, если увидим еще один трейлер, рекламирующий эту игру. Marathon, скорее всего, тоже появится, учитывая, что Sony владеет Bungie, хотя ходят слухи, что его выпуск могут перенести. И, конечно же, Ghost of Yotei должен получить здесь особое внимание, учитывая, что это большая осенняя эксклюзивная игра для PS5.

Помимо этого, могут быть представлены и анонсированы какие-то другие игры. Презентация вышла бы отличной, если бы показали больше игр от сторонних разработчиков — Square Enix и Capcom. Есть большая вероятность, что мы увидим здесь что-то вроде Resident Evil 9, что станет для нас большим шоком перед Summer Game Fest. Возможно, Sony тоже приготовила свои сюрпризы, поскольку мы знаем, что Marvel’s Wolverine — все еще планирует появится. Мы уже давно ждем новостей по этому поводу, так что это может стать грандиозным анонсом.