Oppo объявит смартфоны Find X9 и Find X9 Pro 16 октября в Китае, а уже 18 ноября они выйдут на индийский рынок. Об этом сообщает SmartPrix со ссылкой на инсайдера Йогеша Брара. Глобальная премьера, по данным источников, ожидается 28 октября, а запуск в Индии пройдет отдельно, спустя три недели.

Анонсы и стоимость

Перед выходом смартфонов Oppo 15 октября представит новую оболочку ColorOS 16. По словам Брара, цены серии Find X9 будут сопоставимы с прошлогодними моделями: базовая версия обойдётся примерно в 65 000 рупий (около 735 долларов), а Find X9 Pro — меньше 100 000 рупий (порядка 1130 долларов).

Характеристики Find X9 и Find X9 Pro

Обе модели получат чипсет Dimensity 9500, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и защиту корпуса по стандарту IP68/69. Смартфоны будут работать на Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Find X9 оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7025 мА·ч и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Основной блок включает три сенсора: Sony LYT-808 (50 МП), Samsung JN5 (50 МП, ультраширокий) и LYT-600 (50 МП, перископ).

У Find X9 Pro экран немного крупнее — 6,78 дюйма при тех же параметрах, батарея — 7500 мА·ч, а фронтальная камера — 50 МП. Основная система сочетает LYT-828 (50 МП), Samsung JN5 (50 МП) и Samsung HP5 (200 МП, перископ).



