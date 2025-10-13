Oppo официально анонсировала Hasselblad Professional Imaging Kit — модульный комплект для съёмки, разработанный для нового смартфона Find X9 Pro. Премьера комплекта и всей серии Find X9 состоится 16 октября.

Комплект Hasselblad Imaging Kit

Набор включает телеконвертер Hasselblad, магнитную рукоятку с кнопкой спуска, магнитный защитный чехол и профессиональный наплечный ремень. Все элементы выполнены в едином дизайне и рассчитаны на совместную работу с системой камер Find X9 Pro.

По данным Oppo, магнитная рукоятка обеспечивает удобный хват и реалистичное ощущение работы с фотоаппаратом, а телеконвертер позволяет изменять фокусное расстояние и добиваться более детализированного зума.

Вместе с комплектом Find X9 Pro получит 200-мегапиксельный перископический объектив Hasselblad с поддержкой съёмки в формате Dolby Vision 4K 120 fps. Использование телеконвертера, как ожидается, даст новый уровень гибкости и чёткости при масштабировании.

Характеристики серии Find X9

Oppo Find X9 оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, чипом Dimensity 9500 и аккумулятором ёмкостью 7025 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.





Камера устройства включает три сенсора: основной 50 Мп LYT808, сверхширокий 50 Мп и перископический LYT600, а также 2-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Фронтальная камера — 32 Мп.

Find X9 Pro получил 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей и увеличенную батарею на 7500 мА·ч. Основная камера представлена сенсором 200 Мп HP5, 50-мегапиксельным основным модулем, 50-мегапиксельным ультрашироким и дополнительным 2 Мп мультиспектральным сенсором.

Аксессуары и планы Oppo

Для стандартной модели Find X9 производитель также готовит набор видеомодулей, но их состав пока не раскрыт. Компания подчёркивает, что новая линейка и Hasselblad Imaging Kit созданы для пользователей, которым важны профессиональные инструменты в мобильной фотографии.