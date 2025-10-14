Бум искусственного интеллекта приносит ощутимую выгоду Samsung, которая остаётся крупнейшим производителем микросхем в мире. Компания опубликовала предварительный отчёт о доходах за третий квартал 2025 года и прогнозирует наибольшую квартальную прибыль с 2022 года.

По оценкам Samsung, выручка за квартал составит 86 трлн вон (около 60 млрд долларов), а операционная прибыль — 12,1 трлн вон (примерно 8,5 млрд долларов). Эти показатели превышают прошлогодние результаты на 32% и 8,7% соответственно.

Консолидированные показатели по стандартам K-IFRS

(в трлн вон):

• Продажи: 86 (в 2025 Q3) против 79,1 (в 2024 Q3) и 74,57 (в 2025 Q2)

• Операционная прибыль: 12,1 против 9,18 и 4,68 соответственно

Рост прибыли связан с повышением цен на микросхемы памяти, что вызвано растущим спросом на компоненты для ИИ. Особенно активно увеличивается потребность в модулях DRAM и NAND, применяемых в дата-центрах. Однако спрос на более продвинутые чипы HBM (высокоскоростная память) оказался ниже прогнозов.