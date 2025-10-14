Google начала распространение обновления Pixel Camera 10.1 для прошлых моделей Pixel. Обновление приносит визуальные изменения в духе Material 3 Expressive и новую функцию Optimize FPS, ранее доступную только на Pixel 10.

Интерфейс камеры получил переработанный видоискатель: кнопка спуска теперь выполнена в виде сплошного круга с прозрачным кольцом, а соседние элементы превратились в скруглённые квадраты. Превью последнего снимка сопровождается анимацией, напоминающей фотобудку. Google уменьшила количество иконок, окрашиваемых динамическими темами, и изменила размеры шрифта, включая обозначения масштабирования.

Новые элементы интерфейса и настройки

Неактивные элементы раздела «Photo Settings» теперь тоже имеют форму скруглённых квадратов, а активные выделяются кругом. Аналогичный подход применён к вкладкам «General» и «Pro». Кнопка «More settings» переместилась из нижней части экрана в правый верхний угол в виде иконки с многоточием, что упростило управление одной рукой.

Страница «Camera settings» использует контейнеры Material 3 Expressive для группировки связанных параметров и современный тип переключателей. Список настроек зависит от модели, но на Pixel 8 Pro он включает:

General: сохранение геометки, звуки камеры, память устройства, подсказки сканирования;

Composition: подсказки кадрирования, тип сетки, отражение селфи, Guided Frame;

Fast access: быстрые элементы, действия кнопок громкости, таймер по жесту;

Photo: насыщенные цвета, Ultra HDR, функции глубины для соцсетей, частые лица, астрофотография, выбор RAW / JPEG;

Video: стабилизация, аудиозум, экономия памяти, новая функция Optimize FPS;

Advanced capture: подсветка таймера, предупреждение о грязной линзе, а на Pixel 9+ — съёмка под водой;

Help & feedback: отправка отзывов и справка.

Функция Optimize FPS автоматически снижает частоту кадров с 60 до 30 при необходимости, чтобы улучшить стабильность записи. Она впервые появилась на Pixel 10 и теперь доступна на Pixel 8 Pro и Pixel 9.





Упрощённая структура меню

Google убрала отдельный раздел «Advanced» и перераспределила пункты в едином списке настроек, сгруппировав их по смыслу. Это упростило навигацию и сократило количество уровней меню.

Обновление Pixel Camera 10.1 уже доступно в Google Play и распространяется постепенно. Размер загрузки составляет 1,47 ГБ. Пользователи Pixel 10 Pro и Pixel 8 Pro уже сообщают о получении обновления.