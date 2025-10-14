OnePlus, по слухам, готовится не только представить модели OnePlus 15 и Ace 6 в этом месяце, но и запустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Turbo. Хотя компания пока официально не подтвердила эту информацию, китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о характеристиках устройств.

По данным источника, три новых смартфона OnePlus будут отличаться ёмкостью аккумуляторов: один получит батарею на 7300 мА·ч, другой — на 7650 мА·ч, а третий — на 7800 мА·ч. Предполагается, что первая модель — это OnePlus 15, вторая — OnePlus Turbo, а третья — OnePlus Ace 6.

Несмотря на разную ёмкость батарей, все три смартфона будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Кроме того, устройства оснастят дисплеями с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц — этот параметр уже официально подтверждён для OnePlus 15.

Что касается производительности, OnePlus 15 и Ace 6, по данным инсайдеров, будут работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. А модель OnePlus Turbo, вероятно, получит процессор Snapdragon 8 Gen 5 — именно этот чип компания ранее пообещала представить первой на рынке.