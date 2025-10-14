Компания Samsung временно остановила распространение обновления One UI 8 на базе Android 16 для смартфонов серии Galaxy S22. Всего через несколько дней после начала выпуска прошивки пользователи в Европе и Индии заметили, что обновление исчезло с серверов компании.

Что принесло обновление

One UI 8 начала поступать владельцам Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra на прошлой неделе. Обновление включало переработанный интерфейс, улучшенную многозадачность, обновлённые приложения «Камера» и «Напоминания», более плавные уведомления и свежий пакет безопасности. Это также должно было стать последним крупным обновлением Android для флагманов 2022 года.

Однако пользователи X (ранее Twitter) сообщили, что прошивка внезапно пропала. По словам блогера @Koram_Akhilesh, Samsung, вероятно, отозвала её из-за обнаруженных проблем со стабильностью. Те, кто успел установить обновление, отмечают ускоренный разряд аккумулятора, хотя серьёзных сбоев не наблюдается.

Что делать пользователям

Если вы уже обновились, паниковать не стоит — устройство продолжит работать в обычном режиме, разве что автономность может немного снизиться. Тем, кто ещё не успел установить One UI 8, стоит подождать до выхода исправленной версии.

Samsung пока не давала официальных комментариев, но, исходя из прошлых случаев, компания быстро выпускает исправленные сборки. После возобновления обновления пользователи могут рассчитывать на улучшенную стабильность и производительность.



