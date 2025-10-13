Пользователи смарт-часов Samsung Galaxy Watch7 начали получать долгожданное стабильное обновление One UI 8 Watch в некоторых регионах. Релиз состоялся более чем через месяц после выхода последней бета-версии прошивки для этих часов.

Как сообщают владельцы устройств в Южной Корее, участвовавшие в программе тестирования One UI 8 Watch, стабильная версия уже доступна для загрузки. Ожидается, что в ближайшие дни обновление получат и все остальные пользователи.

Прошивка One UI 8 Watch основана на WearOS 6 и имеет номер сборки L310XXU1BYI4. Объём обновления составляет около 160 МБ, а вместе с ним устанавливается сентябрьский патч безопасности.

Обновление приносит обновлённый пользовательский интерфейс с новой панелью Now Bar, улучшенными жестами, переработанными уведомлениями, новой анимацией зарядки и дополнительными вариантами циферблатов. Кроме того, в One UI 8 Watch появились новые функции для здоровья и фитнеса, включая индекс антиоксидантов (Antioxidant Index), персонального тренера по бегу (Running Coach), показатель нагрузки на сосуды (Vascular Load) и руководство по режиму сна (Bedtime Guidance).