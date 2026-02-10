OpenAI начала тестировать новую функцию в ChatGPT, которая может изменить пользовательский опыт для части аудитории. Компания подтвердила, что запущено ограниченное тестирование, а отзывы первых пользователей будут использованы для доработки и возможного расширения функции в будущем.

На текущем этапе эксперимент распространяется на авторизованных совершеннолетних пользователей в США, использующих бесплатный тариф и подписку Go. Платные планы, включая Plus, Pro, Business, Enterprise и Education, останутся полностью без рекламы. По словам OpenAI, рекламные материалы будут чётко помечены как спонсорские и визуально отделены от обычных ответов ChatGPT, чтобы избежать путаницы. Компания подчёркивает, что ответы ИИ не будут зависеть от рекламодателей.

В рамках теста реклама подбирается с учётом темы диалога, предыдущих чатов и прошлых взаимодействий с рекламой, чтобы повысить её релевантность. Например, пользователь, обсуждающий идеи для готовки, может увидеть предложения, связанные с продуктами питания или сервисами доставки. При этом рекламодатели не получают доступа к личным перепискам или персональным данным — OpenAI утверждает, что передаёт только обобщённую статистику, такую как количество показов и кликов.

В компании поясняют, что внедрение рекламы помогает покрывать инфраструктурные расходы и расширять доступ к продвинутым функциям ИИ, особенно для пользователей бесплатных и недорогих тарифов. В США подписка Go стоит 8 долларов в месяц и позиционируется как доступная альтернатива наряду с бесплатным планом. Те, кто не хочет видеть рекламу, могут перейти на более дорогие подписки или отключить рекламу с определёнными ограничениями на использование сервиса.

Этот шаг уже вызвал обсуждение в индустрии ИИ, включая критику со стороны конкурентов, которые сомневаются в том, как реклама может повлиять на доверие пользователей. OpenAI, в свою очередь, заявляет, что предусмотрела защитные меры, включая запрет на показ рекламы рядом с чувствительными темами, такими как здоровье, политика и психическое состояние. Пользователям также будет доступен контроль над рекламой — возможность скрывать объявления, оставлять обратную связь и управлять настройками персонализации.



