Neuralink собирается провести ещё одно клиническое испытание в США уже в октябре. Цель — протестировать устройство, которое может преобразовывать мысли в текст. Исследование будет осуществляться в соответствии с разрешением FDA на использование экспериментальных устройств. «Если вы думаете о том, что хотите сказать, мы сможем это понять», — заявил на этой неделе президент Neuralink Донджин Со.

Идея проекта — помочь людям с нарушениями речи общаться, используя только мысли. Neuralink занимается разработкой имплантатов, позволяющих пациентам управлять компьютером мысленным усилием. Это может включать такие действия, как набирание текста на виртуальной клавиатуре или управление устройствами. Передача мыслей напрямую из речевой области мозга может значительно ускорить коммуникацию, исключая необходимость говорить вслух.

Компания уже проводит пять других клинических исследований. Первое из них проходило в США, затем подобные испытания начались в Канаде, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратах.