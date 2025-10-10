Ожидается, что Samsung представит следующую линейку своих флагманских смартфонов — серию Galaxy S26 — в феврале 2026 года. Согласно многочисленным утечкам, в нее войдут три модели: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra.

Большинство источников утверждают, что смартфоны будут оснащены процессором Exynos 2600 в большинстве регионов, тогда как на отдельных рынках устройства получат чипы Qualcomm Snapdragon. Издание SamMobile обнаружило подтверждение того, что младшая и наиболее доступная модель линейки — Galaxy S26 Pro — действительно работает на Exynos 2600.

Скорее всего, такая конфигурация сохранится для большинства стран. Однако для США и Китая Samsung, по данным инсайдеров, установит новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5, представленный в прошлом месяце. Сообщается, что Galaxy S26+, разработку которого компания начала недавно в рамках пересмотра планов, также будет следовать той же схеме распределения чипов, что и модель S26 Pro.

Ранее утечки сообщали, что Exynos 2600 будет производиться по 2-нанометровому техпроцессу Samsung Foundry. Чип получит 10-ядерный процессор с архитектурой ARM серии C1, а за графику будет отвечать видеоускоритель Xclipse 950, основанный на архитектуре AMD RDNA.

По предварительным данным, Exynos 2600 обеспечивает более высокую производительность, чем Snapdragon 8 Elite и Apple A19 Pro, установленный в iPhone 17. Однако пока неизвестно, сможет ли он конкурировать с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500. Сообщается, что массовое производство Exynos 2600 началось в сентябре.



