Пока Илон Маск мечтает использовать чип Neuralink для управления Tesla или загрузки воспоминаний, его испанский конкурент Inbrain Neuroelectronics заявляет: никаких технологий «усиления человека» — только медицина. Стартап создаёт мозговые импланты на основе графена и уже провёл первое в мире клиническое испытание такого устройства.

Inbrain: импланты только для лечения, не для игр в киборгов

«Мы никогда не выйдем за пределы терапевтических приложений» Каролина Агилар, CEO и соосновательница Inbrain

В отличие от громких заявлений Neuralink, Inbrain не обещает «суперспособности», а концентрируется на конкретной задаче: лечение неврологических заболеваний с помощью нейроинтерфейсов нового поколения.

Основная разработка компании — тончайший имплант на базе графена, материала, который прочнее стали, гибче кремния и превосходно проводит электричество без деградации. В отличие от традиционных металлов и полимеров, графен позволяет создать менее инвазивные и более чувствительные устройства.

Как работает нейроимплант Inbrain

Имплант состоит из сверхтонкой плёнки с микроскопическими графеновыми электродами. Он считывает электрические сигналы мозга и, при необходимости, подаёт точечные импульсы обратно — устраняя симптомы заболеваний на уровне нейросигналов.

Первое направление — болезнь Паркинсона. Устройство обнаруживает конкретные сигналы, связанные с нарушением моторики, и стимулирует мозг только в нужные моменты, повышая эффективность и снижая побочные эффекты.

Первое в мире испытание графенового импланта на человеке

В прошлом году Inbrain провела первое в мире in-human испытание графенового нейроимпланта. Во время операции по удалению опухоли в Университете Манчестера устройство было временно размещено на поверхности мозга пациента. За 79 минут оно с микронной точностью различило здоровые и поражённые участки тканей.

Следующий этап — тестирование устройства на 10 пациентах в рамках масштабного проекта Graphene Flagship(финансируется ЕС, общий бюджет — €1 млрд). После этого компания начнёт полноценные клинические испытания терапии болезни Паркинсона.

Искусственный интеллект в терапии мозга

Терапевтический комплекс будет состоять из двух компонентов:

плёнка на поверхности мозга для считывания активности;

углублённый модуль для точечной стимуляции моторных центров.

С помощью ИИ-системы, устройство будет адаптироваться к мозгу каждого конкретного пациента, формируя персонализированную нейротерапию.

Планы: эпилепсия, деменция и восстановление речи

Каролина Агилар отмечает, что замедляться никто не собирается. Технология замкнутого цикла может быть применена для лечения эпилепсии, деменции, хронической боли, а также восстановления движения и речи у пациентов с тяжёлыми поражениями мозга.

Компания была основана в 2020 году и уже привлекла $100 млн инвестиций, включая $50 млн во втором раунде и недавний государственный грант в $4,5 млн от Минпромторга Испании.

Агилар также не исключает выхода на биржу или поглощения Inbrain, если найдётся «подходящий партнёр». Однако, по её словам, Neuralink вряд ли станет таким: «Не уверена, что это было бы хорошее сочетание».