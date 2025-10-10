В тестовой версии Google Maps для Android появился Gemini — ИИ, который заменяет Google Assistant и делает навигацию удобнее.

Gemini интегрирован в Google Maps

По данным Android Authority, функция обнаружена в бета-сборке Google Maps 25.41.03.815390258. После активации, при нажатии на значок микрофона в правом верхнем углу интерфейса навигации, отвечает уже не Google Assistant, а Gemini. При этом иконка микрофона меняется на характерное «искрящееся» лого Gemini.

Интеграция ИИ в Maps открывает новые возможности. Пользователь может голосом изменить маршрут, исключив платные дороги или шоссе, — без необходимости искать эти настройки вручную. Gemini также способен сообщать погоду по пути или отвечать на другие вопросы в реальном времени. Кроме того, через Maps можно быстро перейти в само приложение Gemini для дополнительной настройки.

Замена ассистента на Gemini по всему Android

Google постепенно внедряет Gemini вместо Assistant во всех своих сервисах. Новый ИИ предлагает более развернутые ответы, умеет управлять устройством, ставить будильники и таймеры.

Пока обновление Google Maps с интеграцией Gemini официально не распространяется, но тесты показывают, что релиз может состояться в ближайшее время.





Чтобы активировать Gemini на Android, достаточно:

Открыть приложение Gemini (или установить его из Play Store). Нажать на аватар в правом верхнем углу. Перейти в «Настройки» → «Цифровые ассистенты от Google». Выбрать Gemini и подтвердить переключение.

Gemini уже доступен на iOS и Android, а Google активно внедряет его в другие приложения, включая YouTube, Gmail и теперь — Maps.