Брэдфорд Смит стал третьим пациентом, которому был установлен нейрокомпьютерный интерфейс Neuralink. Эта впечатляющая технология позволила ему редактировать и публиковать видео на YouTube, используя только свои мысли. Смит страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — заболеванием, при котором нервы, управляющие мышцами, дегенерируют, что приводит к потере способности двигаться и говорить. Однако Смит достиг значительных успехов, о которых ранее не могли мечтать пациенты с подобными диагнозами.

В феврале прошлого года первый человек с имплантом Neuralink смог управлять мышью только с помощью мыслей. Спустя месяц он уже играл в шахматы и Civilization 6, используя мозговой интерфейс (BCI). Эти достижения стали основой для дальнейших успехов: в июле 2024 года Алексу, который получил травму спинного мозга, был установлен имплант BCI. После месяца адаптации он смог использовать CAD-приложения для создания специального зарядного устройства для 3D-принтера и играть в Counter-Strike 2 с товарищами по команде.

В одном из видео Смит описал свой опыт использования BCI: это небольшое цилиндрическое устройство размером примерно с пять четвертаков с тонкими электродными нитями. Имплантация проводилась роботом, что минимизировало риск повреждения кровеносных сосудов. Устройство подключается к MacBook Pro через Bluetooth и обрабатывает нейронные данные из его мозга.

Смит отметил, что Neuralink подключен к его двигательной коре, что позволяет считывать только предполагаемые движения — а не мысли или слова. Изначально он пытался управлять курсором движениями рук, но система не реагировала должным образом. После анализа инженеры обнаружили, что движение языка является более эффективным способом управления курсором. Брэдфорд объяснил, что он не осознает движение языка так же, как не думает о движении руки при управлении мышью. Его подсознание быстро взяло на себя управление, и теперь он без проблем управляет компьютером через BCI.

Кроме того, третий пациент смог вернуть себе голос с помощью ИИ. Брэдфорд и его команда использовали старые видео- и аудиозаписи до постановки диагноза БАС для обучения ИИ-синтеза речи. Это позволило ему озвучивать созданные им видео — достижение, которое было бы невозможно всего год назад.

Быстрые темпы развития технологии BCI



Технология BCI развивается стремительными темпами, позволяя пациентам самостоятельно управлять компьютерами. Однако Neuralink не единственная компания в этой области; например, китайская компания разрабатывает аналогичную технологию под названием Neucyber при поддержке правительства Пекина. Власти даже начали работу над планом по стандартизации технологий BCI для упрощения сотрудничества между различными компаниями.

Достижения в области BCI помогают парализованным пациентам вернуть контроль над своей жизнью и пользоваться компьютерами без посторонней помощи. По мере того как эта технология продолжает развиваться, возможно, мы увидим будущее, в котором БАС и другие тяжелые заболевания больше не будут представлять собой пожизненное ограничение для тех, кто ими страдает.