29 июля пользователи из разных регионов России пожаловались на проблемы в работе сайта «Почты России». По данным сервиса Downdetector, основное количество жалоб поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калининградской области и Карелии.

Обновление от 18:30 по Мск: Все сервисы «Почты России», в том числе сайт, работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Жалобы зафиксированы в течение суток

По информации Downdetector, за последний час зарегистрировано 309 жалоб на работу сайта, а всего за сутки — 387. Аналогичный сервис «Сбой.рф» сообщил о 65 инцидентах, зафиксированных за сегодняшний день.

Судя по сообщениям пользователей, веб-страница «Почты России» не открывается ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке перейти на сайт появляется сообщение об ошибке.

Причины неполадок пока неизвестны

Официальных комментариев от «Почты России» на момент публикации не поступало. Характер сбоев и сроки их устранения также не уточняются.