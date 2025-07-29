YouTube CEO Нил Мохан лично вручил блогеру MrBeast (Джимми Дональдсону) специальную кнопку в честь достижения 400 миллионов подписчиков, что стало первым случаем такого масштаба на платформе YouTube. Эта награда отличается от предыдущих моделей — фактически это переработанный дизайн кнопки за 100 млн, адаптированный под новые вехи — 200 млн, 300 млн и теперь 400 млн подписчиков.

Кнопка повторяет дизайн предыдущих, но с новым цветом

Новую награду YouTube сделал в стилистике кнопок за 100, 200 и 300 миллионов. Она выполнена в том же форм-факторе, но с обновлённым центральным элементом — теперь в насыщенном синем цвете. По мнению многих пользователей, это решение выглядит слишком стандартным для столь масштабного достижения.

Некоторые подписчики обратили внимание, что дизайн почти не отличается от версии за 10 миллионов: «Просто перекрасили центр в синий», — пишут в соцсетях. В отличие от предыдущих кастомных наград, например, объемной кнопки за 200 миллионов или черно-золотого дизайна на 300 миллионов, версия для 400 миллионов стала более унифицированной.

Персональная награда вручена лично главой YouTube

Церемония вручения прошла с участием главы YouTube Нила Мохана, что подчёркивает статус события. Сам MrBeast поделился фотографиями и видеозаписями награды в социальных сетях и на YouTube. По его словам, это ещё один шаг к миллиарду подписчиков, который он ранее ставил себе в качестве цели.

MrBeast остаётся самым популярным блогером мира

Канал MrBeast уверенно удерживает лидерство по числу подписчиков на платформе. В 2024 году он обогнал индийский музыкальный канал T-Series и с тех пор продолжает стремительный рост. По состоянию на июль 2025 года у него более 400 миллионов подписчиков и несколько параллельных каналов с многомиллионной аудиторией.