Компания Haier представила стиральную машину F9, заявленную как модель премиального сегмента. Эта новинка выделяется цветным сенсорным экраном, барабаном увеличенного размера, разнообразными режимами работы и интегрированными ИИ-алгоритмами, обеспечивающими деликатную стирку и гашение вибраций.
Как утверждает производитель, сенсорное управление делает выбор программы стирки простым и понятным. Технология AI One Touch позволяет устройству самостоятельно оценивать вес белья, тип ткани и уровень загрязнения, подбирая оптимальные параметры стирки.
Haier F9 оборудована мотором Direct Motion с непосредственным приводом, а специальная конструкция барабана Super Drum, диаметром 525 мм, гарантирует бережное обращение с тонкими тканями, не ухудшая результаты стирки.
Эта модель также имеет функции очистки воды (PuriStream) и высокоскоростного отжима (1400 об/мин). Другой примечательной особенностью является система AI Dynamic Balance System (AI-DBS), которая уменьшает вибрацию, компенсируя неравномерность загрузки даже при больших оборотах.
Haier F9 предлагается по цене 690 долларов (56 730 руб.).