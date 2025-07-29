Компания AyaNeo анонсировала разработку геймерского смартфона, возвращая к жизни забытый форм-фактор слайдера. Производитель опубликовал тизеры, раскрывая первые детали о готовящемся устройстве.

О технических спецификациях аппарата под названием AyaNeo Phone пока ничего не известно, как и о его внешнем виде. Компания представила только схематичные изображения, подтверждающие раздвижную конструкцию, и сделала соответствующие намеки в рекламных материалах. Предполагается, что под основным блоком с экраном будет находиться выдвижная панель с органами управления.

Вероятно, новинка будет напоминать ранее представленную портативную консоль Anbernic с аналогичным форм-фактором, но при этом получит функциональность Android-смартфона. Дата выхода и стоимость устройства пока не разглашаются.