Приближаясь к анонсу Samsung Galaxy A17, аппарат засветился в очередном инсайдерском отчете. На этот раз в интернете опубликованы детализированные рендеры смартфона, демонстрирующие его внешний вид со всех сторон. Вместе с тем стали известны предварительные спецификации грядущей модели.

Исходя из представленных изображений, выделяющейся чертой дизайна телефона станет овальный блок основной камеры, выполненный в стиле Galaxy A36 и Galaxy A56. В отношении передней панели существенных изменений не предвидится: все те же относительно крупные рамки с заметным «подбородком» и U-образный вырез под фронтальную камеру.

По информации Android Headlines, устройство получит процессор Exynos 1380, батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки и AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а также камеру с сенсорами на 50 Мп (основной), 5 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп (макрообъектив).

Официальная дата выхода Samsung Galaxy A17 пока не разглашается.