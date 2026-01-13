Компания Moondrop официально выпустила новые открытые наушники Skyland, ориентированные на любителей высококачественного и детализированного звука. Модель получила крупные 100-мм планарные драйверы, алюминиевые чашки и премиальные материалы конструкции.

В Skyland используется фирменная технология Full Drive, запатентованная Moondrop. Она увеличивает эффективную площадь диафрагмы, находящейся под воздействием магнитного поля, по сравнению с традиционными планарными наушниками. По словам компании, это позволяет снизить искажения в верхних частотах и улучшить естественность тембров. Толщина диафрагмы составляет всего 500 нанометров.

Для сохранения «воздушного» и прозрачного звучания драйверы прикрыты тонкой металлической сеткой, которая защищает их, практически не влияя на акустические свойства. Заявленный частотный диапазон наушников — от 8 Гц до 34 кГц, а коэффициент гармонических искажений не превышает 0,05% на частоте 1 кГц.

Moondrop Skyland оснащены разъёмами 3,5 мм в каждой чашке. В комплекте поставляется отсоединяемый кабель с балансным выходом 4,4 мм, а также адаптеры с 4,4 мм на 6,35 мм и на XLR, что делает наушники совместимыми с различными стационарными аудиосистемами и усилителями.

Корпус выполнен из алюминия, обработанного на станках с ЧПУ, а амбушюры изготовлены из мягкой овечьей кожи. Оголовье сделано из карбонового волокна, а под ним размещена плавающая мягкая подкладка, напечатанная на 3D-принтере, которая равномерно распределяет вес и повышает комфорт при длительном прослушивании.





Стоимость Moondrop Skyland составляет $799,99.