Пользователи YouTube начали жаловаться на навязчивую рекламу, которая не исчезает даже при отключении в полноэкранном режиме. Судя по сообщениям на Reddit, эта проблема не массовая, но и не единичная — баннеры норовят «залипать» в углах экрана и не дают продолжить просмотр без раздражения.

Ранее YouTube уже вводил изменения, намеренно ограничивая возможности обхода рекламы, например, блокируя адблокеры и закрывая лазейки для прослушивания музыки в фоне бесплатно. Однако эта ситуация скорее напоминает сбой — пользователи сообщают, что баннеры не только невозможно отключить, но и что проблема возникает независимо от региона, от Австралии до Европы.

Навязчивая реклама в полноэкранном режиме — что происходит?

Проблема в том, что YouTube стал показывать «persistent corner overlay banner ads» — баннеры в углу экрана, которые не исчезают даже после попыток их отключить. Люди пишут, что они остаются видимы постоянно, мешая просмотру. Обновление приложения помогает не всем, а о каких-либо публичных заявлениях со стороны YouTube пока ничего не известно.

Это отличается от преднамеренных нововведений в рекламной политике YouTube: ранее появлялись ошибки, связанные с блокировщиками рекламы, которые компания активно закрывала, и с прекращением бесплатного фонового воспроизведения. Сейчас же, возможно, это просто баг, но его масштаб и распространённость поражают.

Контекст: как YouTube превращает рекламу в вечный спутник просмотра

YouTube давно борется с обходчиками рекламы — блокирует адблокеры, уничтожает бесплатные прослушивания в фоне, вводит более агрессивные рекламные форматы. Пока что единственным официальным способом избавиться от таких ограничений остаётся YouTube Premium, но даже подписка не всегда гарантирует полное отсутствие рекламы.





Редкие сбои вроде текущего бага показывают, насколько компания не может позволить пользователям полностью «уходить» от рекламы, даже если это сильно раздражает аудиторию. Но они также выявляют слабости в работе приложения и свидетельствуют о растущем давлении на опыт пользователя, где баланс между монетизацией и комфортом явно смещён в сторону первого.

Что дальше: баг или новая «реальность» для пользователей YouTube?

Перспективы не обнадёживают: YouTube не был замечен в желании идти на уступки по рекламе, а текущий баг, возможно, — уже побочный эффект ужесточения политики. Если компания не исправит эту проблему, зрителям придётся мириться с постоянной навязчивой рекламой либо выбирать браузер вместо приложения, где таких сбоев пока не наблюдается.

Скорее всего, подобные «вечные» баннеры появятся и на других платформах, ведь рекламный бизнес YouTube важен для Alphabet. Так что вопрос в том, как долго пользователи смогут сохранять терпение и готовы ли они платить за избавление от рекламы без компромиссов.