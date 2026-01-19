iOS 27 выйдет ещё через несколько месяцев, но слухи о новых возможностях уже активно циркулируют в сети. Первая бета-версия iOS 27 будет выпущена на WWDC 2026 в июне, а обновление поступит всем пользователям с совместимым iPhone в сентябре. Согласно Mark Gurman из Bloomberg, iOS 27 будет похожа на Mac OS X Snow Leopard в том смысле, что Apple сосредоточена на улучшении качества и базовой производительности. Тем не менее новые функции всё же появятся, и многие из них ожидаются под зонтиком Apple Intelligence.

iOS 27 выйдет в сентябре 2026 года после презентации на WWDC в июне

Фокус на качество и производительность, но с новыми AI-функциями

Поддержка спутникового интернета 5G и переработанный Siri

Переработанный Siri с персонализацией

Более персонализированная версия Siri должна выйти с iOS 26.4, а дополнительные изменения запланированы для iOS 27. Голосовой помощник получит новый дизайн, сможет давать проактивные подсказки и запомнит прошлые разговоры пользователя. Это сделает взаимодействие с Siri более естественным и контекстным, учитывая историю ваших запросов.

Новые функции Apple Intelligence

Ожидается выпуск нескольких новых функций Apple Intelligence, включая приложение Calendar с поддержкой ИИ. Новый сервис подписки Apple Health+ будет включать AI-помощника, который предоставляет планы питания и медицинские рекомендации. Google Gemini поможет работать некоторым новым функциям Apple Intelligence, что указывает на сотрудничество компаний в области искусственного интеллекта.

Спутниковая связь 5G и расширенные функции Maps

iOS 27 будет поддерживать спутниковую интернет-связь 5G, хотя эта функция может быть ограничена моделями iPhone 18 Pro. Ожидается появление дополнительных спутниковых функций, включая Apple Maps через спутник и возможность отправлять и получать фотографии при использовании Messages через спутник. Это значительно расширит возможности связи в отдалённых районах, где отсутствует традиционное покрытие.