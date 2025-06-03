Huawei официально объявила, что серия Pura 80 и линейка умных устройств будут представлены 11 июня в 14:30 по местному времени в Китае. Слоган мероприятия — «See beyond with foresight» — акцентирует внимание на передовых технологиях мобильной фотографии.

Тизер мероприятия показывает два выразительных объектива, что усилило слухи о применении двойной перископической системы зума. Элиптическая форма модулей указывает на возможное внедрение сразу двух телеобъективов, вероятно, в модели Ultra — решение, ранее просочившееся в утечках.

Для Huawei это не первый опыт использования двойных телеобъективов: в P40 Pro+ уже применялась подобная концепция. Однако возвращение к двойной перископической системе на новом уровне может подтвердить стремление компании установить новый стандарт не только в зум-съёмке, но и в общей оптической производительности.

По информации инсайдеров, модель Huawei Pura 80 Ultra дебютирует с кастомным 1-дюймовым CMOS-сенсором SC5A0CS от SmartSens, использующим технологию LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Этот сенсор также будет применять фирменный пиксельный массив RYYB, который увеличивает светочувствительность в условиях низкой освещённости. Всё это говорит о серьёзной заявке Huawei на лидерство в области мобильной съёмки.

Кроме того, Ultra-версия получит 50-мегапиксельный телеобъектив с матрицей формата 1/1.3″, что делает его одним из самых крупных на рынке — даже больше, чем HP9 от Samsung. В сочетании с главным сенсором это может сделать Pura 80 Ultra мощнейшим флагманом в съёмке как на ширик, так и в зуме.

Хотя именно Ultra будет задавать тон, все модели линейки — Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+ — также получат значительные улучшения. Вся серия, по слухам, будет использовать новую версию фирменной технологии Maple Original Colour Imaging 2.0, направленную на повышение точности цветопередачи и калибровку изображения.

На этот раз Huawei, вероятно, откажется от выдвижных камер в пользу компактного модуля с четырьмя сенсорами. Их компоновка будет варьироваться — от треугольной до концентрической — в зависимости от модели.

Все смартфоны серии Pura 80 будут поставляться с предустановленной HarmonyOS 5, что делает их первыми «плоскими» флагманами на новой ОС. С момента анонса в марте HarmonyOS 5 уже получила несколько обновлений, улучшивших безопасность, плавность работы и интеграцию с другими устройствами экосистемы Huawei. В сочетании с новым чипом Kirin 9020, линейка обещает выдать выдающийся пользовательский опыт.