Вчера в сеть утекли изображения форм для макетов будущих Galaxy S26, а сегодня появились рендеры всей серии — Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra.

Samsung полностью обновляет линейку флагманов в 2026 году: версия «+» исчезает, а базовая модель теперь носит название Pro.





Galaxy S26 Pro

Устройство толщиной 6,7 мм получит 6,27-дюймовый экран с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц. На борту будет до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Камеры включают 50 МП основной модуль, 12 МП ультраширокий и 10 МП телефото. Аккумулятор на 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку 45 Вт и беспроводную Qi2 с магнитами. Работать смартфон будет либо на Samsung Exynos 2600, либо на новом Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Galaxy S26 Ultra

Флагман получил более округлённые грани и размеры 163,4 × 77,9 × 7,8 мм. Он оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с третьим поколением антибликового покрытия, до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Камеры включают 200 МП основной модуль, 50 МП перископ с улучшенной светосилой, 50 МП «ультраширик» и обновлённый 12 МП телефото. Батарея на 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку 60 Вт и магнитную беспроводную. В отличие от Pro, Ultra по всему миру будет работать только на Snapdragon 8 Elite 2.





Galaxy S26 Edge

По слухам, это самый тонкий смартфон в серии — всего 5,5 мм. Он получит 6,7-дюймовый QHD+ экран с частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Камеры включают 200 МП основной сенсор и 12 МП ультраширокий, а аккумулятор на 4300 мА·ч также будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку Qi2.

Серия Galaxy S26 обещает стать одним из самых заметных обновлений Samsung за последние годы, с акцентом на сверхтонкий дизайн, улучшенные камеры и более быструю зарядку.



