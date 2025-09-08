Honor официально анонсировала новый доступный смартфон Play10. В отличие от других моделей серии, включая Play10C, выпущенный месяц назад, новинка работает только в 4G-сетях и поставляется с облегчённой версией Android Go.

Смартфон построен на базе чипсета Helio G81 и будет доступен в двух конфигурациях: 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Хотя 4 ГБ оперативной памяти вряд ли можно назвать комфортным объёмом, Honor решила использовать Android Go для снижения нагрузки. Хранилище можно расширить картами microSD до 1 ТБ.





Honor Play10 оснащён 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей. Спереди установлена 5-Мп камера в каплевидном вырезе, а сзади — 13-Мп модуль. Обе камеры поддерживают запись видео в 1080p.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч, но зарядка ограничена всего 10 Вт через порт USB-C 2.0.





Смартфон имеет базовую защиту от пыли и влаги по стандарту IP52, размеры корпуса составляют 167,7×77,7×8,55 мм, вес — 189 г. Цветовые варианты: Ocean Cyan, Starry Purple и Midnight Black.

Из приятных мелочей: смартфон сохранил слот для microSD, 3,5-мм разъём для наушников и FM-радио. В наличии также сканер отпечатков пальцев, но отсутствует NFC. Поддерживаются Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1.





Цена Honor Play10 пока не объявлена.