Samsung готовит Galaxy S26 Ultra с экраном, который, по данным ETNews, будет ярче и тоньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что новинка сможет опередить не только предшественника, но и iPhone 17 Pro, став обладателем самого продвинутого дисплея на рынке.

Дисплей нового поколения

Galaxy S26 Ultra должен получить OLED-панель на базе материала M14. Эта разработка обещает более высокую яркость, пониженное энергопотребление и увеличенный срок службы. M14 считается самой современной технологией для OLED-экранов, и ранее сообщалось, что её получит iPhone 17 Pro, однако подтверждений этому пока нет.

Дополнительно Samsung собирается применить технологию Color Filter on Encapsulation (CoE). Она позволяет встроить цветовой фильтр прямо в защитный слой OLED, исключая необходимость отдельного поляризатора. Такой подход делает экран тоньше и увеличивает яркость за счёт снижения отражений. Ранее CoE использовалась только во foldable-смартфонах Samsung, начиная с 2021 года. Если компания внедрит её в обычный флагман первой, это станет заметным преимуществом перед Apple, которая готовит аналогичное решение к юбилейному айфону.

Линейка Galaxy S26

Помимо Ultra, в серию войдут модели Pro и Edge. По информации источников, они сохранят дисплей на базе материала M13, применявшегося в Galaxy S24 и S25. Pro получит экран диагональю 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,89 дюйма.





Galaxy S25 Ultra показал хорошие продажи, но iPhone 17 Pro уже стал хитом. Чтобы не уступить конкуренту, Samsung делает ставку на прорывные технологии экрана, а также планирует переработку дизайна и улучшение камер. При этом источники предупреждают, что аккумулятор может оказаться слабым местом устройства.