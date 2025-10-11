По сообщению телеканала CNBC, Apple находится на финальной стадии переговоров о покупке стартапа Prompt AI, специализирующегося на технологиях компьютерного зрения. Главный продукт компании — приложение Seemour. Оно использует искусственный интеллект для улучшения работы домашних камер видеонаблюдения. Приложение умеет распознавать людей, животных и предметы, а также отправлять уведомления и текстовые описания необычных событий, происходящих перед камерой.

Как сообщает CNBC, на внутреннем собрании руководители Prompt AI рассказали сотрудникам, что сделка с Apple находится в стадии подготовки. В аудиозаписи совещания говорится, что те, кто не присоединится к Apple, получат сниженное вознаграждение и должны подать заявки на открытые вакансии компании.

Примечательно, что среди претендентов на покупку Prompt AI также были компании Илона Маска — xAI и Neuralink. На собрании инвесторам сообщили, что они получат часть вложенных средств, но не всю сумму инвестиций. Сотрудникам рекомендовали не упоминать Apple при поиске новой работы и в разговорах с близкими.

Сооснователь и генеральный директор Prompt AI Тете Сяо отметил, что технологии компании и приложение Seemour работают стабильно, однако бизнес-модель оказалась нежизнеспособной. В связи с этим приложение будет закрыто, а пользовательские данные удалены с соблюдением всех норм конфиденциальности. Ожидается, что команда и технологии Prompt AI будут интегрированы в подразделение Apple HomeKit, отвечающее за развитие «умного дома».

Приложение Seemour ранее было доступно в App Store, но теперь исчезло из магазина, что косвенно подтверждает сделку. По данным CNBC, у Prompt AI всего 11 сотрудников, и Apple в первую очередь интересует их экспертиза в области ИИ и компьютерного зрения. Сумма сделки не разглашается.





Apple традиционно избегает крупных покупок, несмотря на огромные финансовые возможности. Крупнейшей сделкой в истории компании остаётся приобретение Beats Audio в 2014 году за $3 млрд. Тогда Apple интересовал не столько бизнес по производству наушников, сколько музыкальный сервис Beats Music, который впоследствии стал Apple Music. Сейчас у сервиса более 108 миллионов платных подписчиков (по данным за первый квартал 2025 года).

В последнее время компанию критикуют за отставание в сфере искусственного интеллекта. Программа Apple Intelligence пока не оправдала ожиданий, а ключевые функции, связанные с Siri, были отложены. Улучшенная версия голосового помощника, способная анализировать экран и извлекать нужную информацию из почты, браузера, сообщений, фото и календаря, ожидается весной 2026 года вместе с iOS 26.4.

Тем не менее, Apple сумела впечатлить индустрию технологиями компьютерного зрения, применёнными в гарнитуре Vision Pro. Несмотря на высокую цену в $3 499, устройство получило признание за точность и реалистичность восприятия окружающего пространства. Технологии распознавания людей, животных и объектов уже используются и в iPhone.

Акции Apple сегодня упали на $8,77, или 3,45%. Однако эксперты считают, что это связано не со сделкой, а с решением США повысить пошлины на китайский импорт до 100%. Это вынудит Apple поднять цены на свою продукцию, из-за чего часть американских потребителей может отказаться от обновления устройств или перейти на более доступные Android-смартфоны.