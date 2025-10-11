Компания Samsung официально представила игровой монитор Odyssey G60F на мировом рынке, спустя несколько недель после его дебюта в Китае в сентябре 2025 года.

Odyssey G60F оснащён 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 1440p и частотой обновления 350 Гц. Время отклика составляет всего 1 мс, что обеспечивает плавную и быструю реакцию во время динамичных игровых сцен. Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, минимизирующие разрывы изображения, задержки и подёргивания.

Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, обеспечивающий повышенную яркость, контраст и глубину картинки. Экран охватывает 99% цветового пространства sRGB, что гарантирует точную и стабильную цветопередачу.

Дизайн монитора выполнен в современном минималистичном стиле с тонкими рамками. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, что делает устройство удобным для длительного использования.

Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с поддержкой Display Stream Compression (DSC), а также возможность крепления на стену через стандарт VESA. Подсветка WLED с технологией Flicker-Free снижает нагрузку на глаза при длительных игровых или рабочих сессиях.





Ожидается, что Samsung объявит о старте продаж Odyssey G60F в ближайшее время, поскольку монитор уже доступен для предзаказа на международных площадках.