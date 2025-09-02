Samsung Odyssey G60F
Автор:

Samsung расширила линейку Odyssey, выпустив новый игровой монитор Odyssey G60F. Устройство ориентировано на киберспортсменов и геймеров, которым важна максимальная плавность картинки. Главная особенность новинки — частота обновления 350 Гц, при этом цена остаётся доступной.

Монитор оснащён 27-дюймовой IPS LCD-панелью с разрешением QHD, временем отклика 1 мс и поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Также заявлен охват 99% цветового пространства sRGB и сертификация HDR400. Но ключевое преимущество модели — сверхплавное обновление изображения на частоте 350 Гц, что делает её отличным выбором для любителей соревновательных игр.


samsung odyssey g60f gaming monitor

Цена Samsung Odyssey G60F составляет около 322 долларов. Для сравнения: всего пару лет назад за эти деньги можно было приобрести разве что 144-герцовый монитор с разрешением 1440p. На глобальном релизе устройство, скорее всего, будет дороже, но даже при этом предложение остаётся очень выгодным.

Для удобства поклонников FPS-игр монитор получил компактную подставку, которая освобождает больше места на столе под клавиатуру. Пока что новинка анонсирована только для китайского рынка, однако ожидается, что в ближайшее время она появится и в других регионах.


Ещё по теме:

Комментарии запрещены.