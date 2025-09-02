Samsung расширила линейку Odyssey, выпустив новый игровой монитор Odyssey G60F. Устройство ориентировано на киберспортсменов и геймеров, которым важна максимальная плавность картинки. Главная особенность новинки — частота обновления 350 Гц, при этом цена остаётся доступной.

Монитор оснащён 27-дюймовой IPS LCD-панелью с разрешением QHD, временем отклика 1 мс и поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Также заявлен охват 99% цветового пространства sRGB и сертификация HDR400. Но ключевое преимущество модели — сверхплавное обновление изображения на частоте 350 Гц, что делает её отличным выбором для любителей соревновательных игр.





Цена Samsung Odyssey G60F составляет около 322 долларов. Для сравнения: всего пару лет назад за эти деньги можно было приобрести разве что 144-герцовый монитор с разрешением 1440p. На глобальном релизе устройство, скорее всего, будет дороже, но даже при этом предложение остаётся очень выгодным.

Для удобства поклонников FPS-игр монитор получил компактную подставку, которая освобождает больше места на столе под клавиатуру. Пока что новинка анонсирована только для китайского рынка, однако ожидается, что в ближайшее время она появится и в других регионах.



