Вместе с обновлением One UI 8.0 (Android 16) Samsung представила ряд улучшений для смартфонов и планшетов, включая обновлённый режим DeX. Одним из главных нововведений стала новая схема многозадачности, которая должна повысить удобство работы на планшетах Galaxy.

Теперь устройства с One UI 8.0 могут одновременно открывать три приложения в пропорции 50:25:25. Это значит, что одно приложение занимает половину экрана, а два других делят оставшуюся часть экрана по четверти каждый.

Ранее трёхоконный режим позволял разместить одно приложение на 50% экрана по вертикали, а два других — по 25% в горизонтальной ориентации. Однако такой вариант часто приводил к проблемам: элементы интерфейса в узких горизонтальных окнах могли обрезаться или скрываться.

Новый вертикальный макет решает эту проблему, так как большинство приложений оптимизированы именно для вертикального отображения. Благодаря этому интерфейс сохраняется в полном объёме. При желании можно открыть три приложения и в горизонтальной ориентации, но в таком случае отображение может быть менее удобным.

Изначально новая функция появилась в серии Galaxy Tab S11, а теперь стала доступна и на Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Пока неизвестно, получила ли её версия Galaxy Tab S10 FE, которая недавно обновилась до One UI 8.0 в Корее.



