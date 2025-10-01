Компания Samsung, по данным СМИ, изменила стратегию и намерена оставить в следующем поколении флагманских смартфонов модель Galaxy S26 Plus, несмотря на изначальные планы отказаться от неё.

Пересмотр планов

Как сообщает издание The Elec со ссылкой на источники, южнокорейский производитель возобновил разработку устройства под кодовым названием «M Plus», которое выйдет на рынок как Galaxy S26 Plus. Ранее компания планировала ограничиться тремя моделями в 2026 году — Galaxy S26, S26 Edge и S26 Ultra. Однако слабые продажи Galaxy S25 Edge вынудили Samsung пересмотреть решение.

В случае подтверждения информации линейка Galaxy S26 может включать сразу четыре устройства.

Производство и спрос

Продажи Galaxy S25 Edge оказались ниже ожиданий: до конца 2025 года компания намерена выпустить лишь 300 тысяч экземпляров этой модели. Для сравнения, объёмы Galaxy S25 Plus составят около 500 тысяч устройств. Лидерами же остаются Galaxy S25 Ultra и базовая версия Galaxy S25 — 3,4 млн и 2,9 млн устройств соответственно.

По данным The Elec, внутри компании были установлены целевые показатели поставок: 17,4 млн единиц для Galaxy S25 Ultra, 13,6 млн — для базовой модели и только 6,7 млн — для версии Plus. Именно из-за низкого спроса Samsung изначально планировала отказаться от неё, сделав ставку на Edge. Но продажи последней после первых трёх месяцев оказались ещё слабее.





Вопросы к срокам

Анонс линейки Galaxy S26 ожидается в конце января или начале февраля 2026 года. Обычно на этом этапе компания уже финализирует выбор компонентов и готовится к массовому производству в ноябре-декабре. Поэтому пока остаются сомнения, успеет ли Samsung полноценно включить Galaxy S26 Plus в новую серию.

При этом отчёт The Elec не содержит упоминаний о Galaxy S26 Pro, рендеры которого ранее появлялись в утечках.