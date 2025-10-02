Флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra появился в базах Geekbench и 3C за несколько недель до анонса. Устройство получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7100 мА·ч и фронтальную камеру под дисплеем.

Geekbench и 3C: что раскрыто

В Geekbench устройство проходит под номером NX741J, который, по данным инсайдеров, относится к Nubia Z80 Ultra. Смартфон набрал 3669 баллов в одноядерном тесте и 11 309 — в многоядерном. В тестовом образце использовались 16 ГБ оперативной памяти и Android 16.

Запись в базе 3C указывает на комплектное зарядное устройство мощностью 94,5 Вт, хотя сообщения из Китая уточняют: реальная скорость проводной зарядки составит 90 Вт.

Особенности флагмана Nubia

Z80 Ultra позиционируется как камерафон. Ожидается, что основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор с объективом 35 мм. В модуль также войдут сверхширокоугольный сенсор формата 1/1,55 дюйма и перископный телеобъектив.

Смартфон станет вторым (после серии Red Magic 11 Pro), но единственным «классическим» флагманом Nubia на Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом он предложит полностью безрамочный дисплей благодаря фронтальной камере под экраном.





По данным источников, устройство получит аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч, что станет одним из крупнейших показателей среди актуальных смартфонов. Остальные характеристики компания держит в секрете.

Официальная презентация Nubia Z80 Ultra ожидается в конце октября в Китае, вскоре после анонса игровых моделей Red Magic 11 Pro и 11 Pro+, намеченного на 17 октября.