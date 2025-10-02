12aa0e3989
Автор:

Флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra появился в базах Geekbench и 3C за несколько недель до анонса. Устройство получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7100 мА·ч и фронтальную камеру под дисплеем.

Geekbench и 3C: что раскрыто

В Geekbench устройство проходит под номером NX741J, который, по данным инсайдеров, относится к Nubia Z80 Ultra. Смартфон набрал 3669 баллов в одноядерном тесте и 11 309 — в многоядерном. В тестовом образце использовались 16 ГБ оперативной памяти и Android 16.

nubia z80 ultra geekbench

Запись в базе 3C указывает на комплектное зарядное устройство мощностью 94,5 Вт, хотя сообщения из Китая уточняют: реальная скорость проводной зарядки составит 90 Вт.

Особенности флагмана Nubia

Z80 Ultra позиционируется как камерафон. Ожидается, что основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор с объективом 35 мм. В модуль также войдут сверхширокоугольный сенсор формата 1/1,55 дюйма и перископный телеобъектив.

Смартфон станет вторым (после серии Red Magic 11 Pro), но единственным «классическим» флагманом Nubia на Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом он предложит полностью безрамочный дисплей благодаря фронтальной камере под экраном.


image 3 1

По данным источников, устройство получит аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч, что станет одним из крупнейших показателей среди актуальных смартфонов. Остальные характеристики компания держит в секрете.

Официальная презентация Nubia Z80 Ultra ожидается в конце октября в Китае, вскоре после анонса игровых моделей Red Magic 11 Pro и 11 Pro+, намеченного на 17 октября.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.