Ubisoft официально запустила дочернюю студию Vantage Studios — первую из так называемых «креативных домов» в рамках анонсированной ранее реорганизации. Новая команда будет курировать главные серии компании: Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six.

Студия создана при поддержке инвестиций Tencent: в марте стало известно о вложении €1,16 млрд ($1,36 млрд), в рамках которого китайский гигант получил миноритарную долю в Vantage. В июле со-гендиректорами подразделения назначили Кристофа Деренна и Шарли Гиймо.

Ubisoft подчёркивает, что цель изменений — дать разработчикам больше автономии и упростить путь от обратной связи игроков до её реализации в играх. По словам Гиймо, это позволит быстрее принимать решения и гибко менять курс при необходимости.

Vantage Studios расположится в офисах Ubisoft в Монреале, Квебеке, Шербруке, Сагенее, Барселоне и Софии. Название для подразделения выбрали путём голосования 2 300 сотрудников компании. Tencent же будет выступать скорее в консультативной роли — окончательные решения останутся за со-гендиректорами.

Пока Vantage остаётся единственным «креативным домом», но Ubisoft планирует создавать новые студии с общей «ДНК и экспертизой». Чем именно займутся будущие подразделения — пока неизвестно.





Для Ubisoft это важный шаг: в последние годы компания столкнулась с неудачными релизами, закрытиями студий и сокращениями. На фоне этого успех Assassin’s Creed: Shadows и запуск Vantage Studios могут стать началом новой главы.